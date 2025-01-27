Avrupa’nın en çok aranan suçlusu kilisede ortaya çıktı! Ancak yetkililer ona dokunamıyor

Avrupa’nın en çok aranan suçlularından biri olan Jos Leijdekkers, Sierra Leone’nin Tihun kentinde bir yılbaşı kilisesi ayininde görüntülendi. Mafya babası, Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio’nun sadece birkaç sıra arkasında, başkanın kızı olduğuna inanılan bir kadının yanında otururken fark edildi. Hollandalı yetkililer, 33 yaşındaki Leijdekkers’ın son altı aydır Sierra Leone’de saklandığını açıklarken, ortaya çıkan görüntüler suçlunun konumunu kesinleştirdi. Ancak Sierra Leone’nin Hollanda ile iade anlaşması bulunmaması nedeniyle herhangi bir işlem yapılamıyor.

Leijdekkers, “Uluslararası kokain kaçakçılığında kilit oyuncu” olarak anılıyor. Geçen yıl yedi tondan fazla kokain kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunarak 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Onu yakalamak için 210 bin dolarlık ödül konulsa da, Sierra Leone ile iade sürecinin imkansızlığı bu çabaları etkisiz kılıyor. Alman Bild gazetesinin haberine göre, Leijdekkers’ın Sierra Leone vatandaşlığı almış olabileceği iddia ediliyor. Bu durum, kendisinin adalete teslim edilmesini daha da zorlaştırıyor.

CUMHURBAŞKANININ KIZI İLE EVLİ OLABİLİR

Leijdekkers’ın Sierra Leone’nin devlet başkanı ile bağlantıları dikkat çekiyor. Hollandalı savcıların sessiz kaldığı bu konuda Bild gazetesi, Leijdekkers’ın Cumhurbaşkanı Maada Bio’nun kızı Agnes Bio ile evli olduğunu öne sürdü. İddiaya göre bu evlilik, suçluya üst düzey koruma sağlıyor.



Hollandalı savcı Wim de Bruin, suçlunun iadesi için çabaların sürdüğünü belirterek, “Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ancak soruşturmanın gizliliği nedeniyle daha fazla bilgi paylaşamıyoruz” dedi.



KOKAİN TİCARETİ İÇİN KRİTİK NOKTA

Sierra Leone’nin uyuşturucu ticaretiyle ilgili geçmişi de bu olayı daha çarpıcı hale getiriyor. Kolluk kuvvetleri, Batı Afrika ülkesini Avrupa’ya giden kokain sevkiyatları için kilit bir geçiş noktası olarak işaret etti.

Yakın zamanda Gine büyükelçisi, büyükelçilik aracında şüpheli kokain içeren yedi bavul bulunması nedeniyle geri çağrılmıştı.