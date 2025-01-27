Avrupa’nın en çok aranan suçlusu kilisede ortaya çıktı! Ancak yetkililer ona dokunamıyor
Avrupa’nın en çok aranan suçlusu Hollandalı kokain kaçakçısı Jos Leijdekkers, Sierra Leone’deki bir kilisede devlet başkanının yakınında görüntülendi. 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Leijdekkers'e iade anlaşması engeli nedeniyle dokunulamıyor.
Avrupa’nın en çok aranan suçlularından biri olan Jos Leijdekkers, Sierra Leone’nin Tihun kentinde bir yılbaşı kilisesi ayininde görüntülendi. Mafya babası, Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio’nun sadece birkaç sıra arkasında, başkanın kızı olduğuna inanılan bir kadının yanında otururken fark edildi.
Hollandalı yetkililer, 33 yaşındaki Leijdekkers’ın son altı aydır Sierra Leone’de saklandığını açıklarken, ortaya çıkan görüntüler suçlunun konumunu kesinleştirdi. Ancak Sierra Leone’nin Hollanda ile iade anlaşması bulunmaması nedeniyle herhangi bir işlem yapılamıyor.
210 BİN DOLARLIK ÖDÜL
Leijdekkers, “Uluslararası kokain kaçakçılığında kilit oyuncu” olarak anılıyor. Geçen yıl yedi tondan fazla kokain kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunarak 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Onu yakalamak için 210 bin dolarlık ödül konulsa da, Sierra Leone ile iade sürecinin imkansızlığı bu çabaları etkisiz kılıyor.
Alman Bild gazetesinin haberine göre, Leijdekkers’ın Sierra Leone vatandaşlığı almış olabileceği iddia ediliyor. Bu durum, kendisinin adalete teslim edilmesini daha da zorlaştırıyor.
CUMHURBAŞKANININ KIZI İLE EVLİ OLABİLİR
Leijdekkers’ın Sierra Leone’nin devlet başkanı ile bağlantıları dikkat çekiyor. Hollandalı savcıların sessiz kaldığı bu konuda Bild gazetesi, Leijdekkers’ın Cumhurbaşkanı Maada Bio’nun kızı Agnes Bio ile evli olduğunu öne sürdü. İddiaya göre bu evlilik, suçluya üst düzey koruma sağlıyor.
Hollandalı savcı Wim de Bruin, suçlunun iadesi için çabaların sürdüğünü belirterek, “Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ancak soruşturmanın gizliliği nedeniyle daha fazla bilgi paylaşamıyoruz” dedi.
KOKAİN TİCARETİ İÇİN KRİTİK NOKTA
Sierra Leone’nin uyuşturucu ticaretiyle ilgili geçmişi de bu olayı daha çarpıcı hale getiriyor. Kolluk kuvvetleri, Batı Afrika ülkesini Avrupa’ya giden kokain sevkiyatları için kilit bir geçiş noktası olarak işaret etti.
Yakın zamanda Gine büyükelçisi, büyükelçilik aracında şüpheli kokain içeren yedi bavul bulunması nedeniyle geri çağrılmıştı.
KOKAİNİN VAFTİZ ANNESİ İLE BAĞLANTILAR
Leijdekkers’ın suç imparatorluğu, Avrupa’nın diğer ünlü suç figürleriyle de bağlantılı. Araştırmacılar, “Kokainin Vaftiz Annesi” olarak bilinen Naima Jillal’ın kaybolmasında ve muhtemel ölümünde Leijdekkers’ın rol oynadığına inanıyor.
47 yaşında kaybolan ve “Teyze” lakabıyla tanınan Jillal, Güney Amerika kartellerinden kokain ithal ederek güçlü bir uyuşturucu baronu haline gelmişti. Ele geçirilen şifreli mesajlara göre Leijdekkers, Jillal’ın kaçırılma ve ölüm planında yer aldı.
Sierra Leone hükümetinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uluslararası baskı artarken, Leijdekkers’ın korunma altındaki statüsü suçlunun geleceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.
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