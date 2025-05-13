Avrupa'nın gözü İstanbul'da: "Yaptırımlar devreye girecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşecek doğrudan görüşmelere katılmak üzere bu hafta Türkiye'ye gidebileceğini söyledi.

Beyaz Saray'da konuşan ABD lideri, "Perşembe günü Türkiye'deki toplantıdan iyi bir sonuç alabiliriz" ifadelerini kullandı



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de perşembe günü İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu yineledi.



Ancak fikri ortaya atan Putin, toplantıya kendi katılımını doğrulamadı.



YAPTIRIMLAR DEVREYE GİRECEK



Ukrayna ile ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya'nın aralarında bulunduğu müttefikleri, Rusya'nın 30 günlük bir ateşkesi kabul etmesini istiyor. Aksi takdirde finans ve enerji sektörlerine yönelik yaptırımlar devreye girecek.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, pazartesi günü Londra'da Avrupalı ​​mevkidaşlarıyla bir araya geldi.



Burada Rusya'nın bankacılık ve enerji sektörlerine uygulanabilecek yaptırımlar ve Ukrayna için yeni yardım paketleri dahil olmak üzere atılabilecek güçlü adımlar görüşüldü.



AVRUPA "ATEŞKES" DİYOR



Avrupa liderleri geçtiğimiz hafta sonu Kiev'e giderek ateşkes talep eden ortak bir bildiri yayınladı.



Rusya'ya "derhal ateşkes" için dün gece yarısına kadar süre veren Avrupa ülkeleri, Trump'ın açıklamasının ardından diken üstünde.

Kremlin'e karşı yaptırımları artırmak isteyen İngiltere, Fransa ve Almanya, İstanbul'da yapılması beklenen zirvenin yankılarını bekliyor.

"ZAMAN GİDEREK DARALIYOR"



Berlin'de bir basın toplantısında konuşan Alman hükümet sözcüsü, "Zaman daralıyor. Ateşkes sağlanmazsa, Avrupa yaptırım hazırlıklarını devreye alacak" diye konuştu.



Avrupa liderleri, Rusya'nın barış görüşmeleri konusunda samimi olmadığını ve Putin'e uluslararası baskı yapılması gerektiğini söylüyor.