Avrupa'nın hala kullanılan en eski köprüsü: Binlerce yıldır ayakta

Avrupa'da bugün hala kullanılmakta olan en eski köprü Yunanistan'da bulunuyor. Arkadiko Köprüsü olarak adlandırılan bu köprünün tarihi Miken dönemine kadar uzanıyor.

Greek Reporter'ın haberine göre Kazarma Köprüsü olarak da adlandırılan Arkadiko Köprüsü, Yunanistan anakarasının güney bölgesi olan Peloponez yarımadasında bulunan bir Miken yapısı.

Mora Yarımadası'nda Tiryns'ten Epidaurus'a giden modern yolun yakınında bulunan köprü günümüzde de çok sık kullanılıyor. Resmi olarak sadece yaya kullanımı için onaylanmış olmasına rağmen, küçük kemerli köprüden hala arabalar geçiyor ve tüm bölgenin önemli bir simgesi olarak kabul ediliyor.

TARİHİ BRONZ ÇAĞINA UZANIYOR

Köprünün tarihi Yunanistan'ın Bronz Çağı'na, yani MÖ 1300'lere kadar uzanıyor. Başlangıçta, antik Epidaurus kentini Miken'e bağlamak için inşa edilmişti ve bu nedenle askeri bir yol ağının parçasıydı.

Ancak köprünün belki de en ilginç özelliği inşa edilme şekli. Köprü binlerce yıl boyunca ayakta ve sağlam kaldı ancak inanılmaz bir şekilde harç gibi herhangi bir bağlayıcı kullanılmadı. Sadece kireçtaşının ağırlığı değil, aynı zamanda blokların dikey eksende simetrik olarak yerleştirilmesi de köprüyü sağlam kılıyor.

ATLI ARABALAR İÇİN TASARLANMIŞ

Tarihi köprü, 22 metre uzunluğunda, 5,6 metre genişliğinde ve 4 metre yüksekliğinde.

Bugün çoğunlukla yayalar tarafından kullanılıyor olsa da, orijinal amacı oldukça farklıydı. Arkeologlar, köprünün tarzı ve inşa edilme şekli nedeniyle, aslında atlı arabalar tarafından kullanılmak üzere tasarlandığını keşfetti.

Köprü, bir yerden bir yere mal taşımak için kullanılmış olabilir, ancak aynı zamanda Yunan birlikleri tarafından ülke çapında seyahatleri sırasında da geçilmiş olabilir.