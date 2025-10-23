Avrupa'nın havacılık devleri uzayda liderlik için birleşiyor

Merkezi Hollanda'da bulunan Airbus, İtalyan firması Leonardo ve Fransız Thales, uzayda lider bir Avrupalı şirket ortaya çıkarmak üzere mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı.

Açıklamada, Airbus, Leonardo ve Thales'in uzay faaliyetlerini yeni bir şirkette birleştirmeyi amaçladıkları kaydedildi.



Airbus, Leonardo ve Thales'in güçlerini birleştirerek, telekomünikasyon, küresel navigasyon, dünya gözlemi, bilim, keşif ve ulusal güvenlikle ilgili kritik altyapı ve hizmetlerin temelini oluşturan önemli bir sektör olan uzayda Avrupa'nın stratejik özerkliğini güçlendirmeyi hedefledikleri belirtildi.

Açıklamada, "Bu yeni şirket aynı zamanda ulusal uzay programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında güvenilir bir ortak olarak hizmet vermeyi amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

"2027 YILINDA FAALİYETE GEÇEBİLİR"



Açıklamada, yeni şirketin, uzay altyapısı ve bu alandaki çeşitli hizmetleri içeren kapsamlı teknolojiler ile çözümleri bir araya getireceğine işaret edilerek, "Yeni şirket, yasal onaylara ve diğer kapanış koşullarının karşılanmasına bağlı olarak 2027 yılında faaliyete geçebilir." bilgisine yer verildi.



Adı paylaşılmayan yeni şirketin uzay gibi stratejik bir alanda inovasyonu hızlandıracağı belirtilen açıklamada, bunun küresel ölçekte rekabet edebilecek, ihracat pazarlarında büyüyebilecek, kritik ölçeğe sahip, birleşik, entegre ve dirençli bir Avrupa şirketi ortaya çıkaracağı kaydedildi.

AVRUPA'DA 25 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEK



Açıklamada, şirketin dünya çapında güçlü ve rekabetçi bir yapı oluşturacağı, Avrupa genelinde yaklaşık 25 bin kişiyi istihdam edeceği, yıllık cironun da 6,5 milyar avro civarında olmasının beklendiği belirtildi.



Yeni şirkette Airbus'un yüzde 35, Leonardo'nun yüzde 32,5 ve Thales'in yüzde 32,5 oranında hisseye sahip olacağı kaydedilen açıklamada, "Şirket, hissedarlar arasında dengeli bir yönetim yapısıyla ortak kontrol altında faaliyet gösterecek." ifadesi yer aldı.

