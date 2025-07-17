Avrupa'nın kalbinden İsrail'e ret: Silah yolu kapandı

Brüksel mahkemesi, İsrail'e askeri teçhizat sevkiyatını durdurma emri verdi.

Avrupa'nın kalbinden İsrail'e ret: Silah yolu kapandı
Antwerp-Bruges limanı

'nın başkenti Brüksel'de bir mahkeme ile ilgili kritik bir karar verdi.

Belçika haber ajansı Belga'nın haberine göre Brüksel'de bir mahkeme, Flaman bölge hükümetine, İsrail'e askeri teçhizat sevkiyatını durdurma emri verdi.

Bölge, 'nın en büyüklerinden biri olan Antwerp-Bruges limanına ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan Belçika, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'i askeri müdahaleleri durdurmaya, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdı.

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