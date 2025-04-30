Avrupa'nın kokain limanı: Savcı mafya ilişkisi ifşa oldu, 65 bin euro rüşvet aldı

Avrupa’nın en büyük üçüncü limanı olan Almanya’nın Hamburg Limanı, son yıllarda kokain kaçakçılığı ve yolsuzluk skandallarıyla gündemde. 2021 yılında limanda ele geçirilen 16 tonluk kokain, Avrupa’da o dönem yapılan en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçmişti.



Ancak bu operasyonun ardından ortaya çıkan gelişmeler, sadece uyuşturucu trafiğini değil, devlet içindeki çürümeyi de gözler önüne serdi.



The Guardian'ın haberine göre, operasyonun başsavcısı Yashar G., kokain kaçakçılığı yaptığı iddia edilen çeteye bilgi sızdırmak ve ayda 5 bin euro karşılığında tutuklanacak isimleri önceden haber vermekle suçlanıyor. Toplamda 65 bin euro özel ödeme aldığı iddia edilen savcı, ekim ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tüm suçlamaları reddeden savcının yargılanması gelecek haftalarda başlayacak.



Hamburg’da uyuşturucu trafiği, sadece dışarıdan gelen suç örgütleriyle sınırlı değil. “İç liman suçluları” olarak adlandırılan liman çalışanları, polisler, kamyon şoförleri ve güvenlik görevlileri de bu kaçakçılık faaliyetlerinde rol alıyor.



Son olarak, iki liman işçisi, 480 kilo kokain taşınmasına yardım ettikleri ve bu planı bozmak isteyen bir çalışanı tehdit ettirdikleri gerekçesiyle hapse mahkum edildi.



LİMAN POLİSİ TÜFEK TALEP ETTİ



Hamburg polisi, limandaki güvenlik tehdidinin boyutuna dikkat çekerken, organize suç örgütlerinin kendilerine karşı oluşturduğu tehdidi gerekçe göstererek hafif makineli tüfek talebinde bulundu. Belçika polisinden gelen bir ihbar, Fransız çetelerin Hamburg Limanı'na baskın planladığını ortaya çıkardı.



Hamburg’daki olay sadece bir örnek. Almanya’nın farklı kentlerinde de benzer vakalar yaşanıyor. Güneybatıdaki Baden-Württemberg eyaletinde bir polis memuru, İtalyan mafyasıyla ilişkili olduğu şüphesiyle tutuklanırken, Hannover, Frankfurt ve Bonn’da da çeşitli polis yetkililerinin uyuşturucu çeteleriyle bağlantısı ortaya çıkarıldı.



UYUŞTURUCU TİCARETİ REKOR KIRIYOR



Kolombiya’daki üretim ve Avrupa’daki tüketim tarihi zirvelere ulaştı. Bir kilo kokainin Kolombiya’daki değeri 2 bin dolar iken, Avrupa’da bu miktar 40 bin dolara kadar çıkabiliyor. Bu dev kazançlar, suç şebekelerine sadece maddi güç değil, devlet kurumlarına sızma imkânı da sunuyor.



Uzmanlar, suçla mücadelede sadece uyuşturucu çetelerine odaklanmanın yetersiz olduğunu belirtiyor. Maastricht Üniversitesi’nden kriminolog Robin Hofmann, soruşturmaların; suçlulara yardım eden avukatlar, politikacılar ve finans danışmanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguluyor.



Hamburg Liman İdaresi, güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtirken, Hamburg polis sözcüsü şimdiye kadar polis memurlarının rüşvet aldığına dair kanıt olmadığını savundu. Ancak uzmanlar, Almanya’nın organize suçun yarattığı tehdidi hâlâ tam olarak kabul etmediğini ve yasal altyapının zayıflığının bu yapıları cesaretlendirdiğini ifade ediyor.