Avrupa'nın korkusunu Türkiye giderecek. Aselsan'ın drone avcısı Polonya'da göreve başlıyor
Avrupa hava sahasına yönelik drone saldılarını engellemek için, Türkiye'nin ürettiği sistem tercih edildi. Aselsan'ın insansız hava araçlarını takip için geliştirdiği kamera sistemi Polonya ve Romanya'da kullanılacak. Haberi Avrupa basını duyurdu.
NATO, Rusya'dan gelen artan insansız nava araçları (İHA) tehditlerine karşı erken uyarı yeteneğini artırmak amacıyla Türkiye'nin gelişmiş gözetleme sistemini Polonya ve Romanya'da konuşlandırmaya başlayacak.
Türkiye'nin MEROPS (Çok Spektral Genişletilmiş Menzilli Optik Görüş) hava gözetleme sistemi bu ülkelere destek verecek. Sistemi ASELSAN geliştirdi ve ilk kez 2022 yılında tanıtıldı.
Euractiv'deki habere göre, Türk savunma sanayi kuruluşu ASELSAN tarafından geliştirilen MEROPS, helikopterlere ve insansız hava araçlarına monte edilebiliyor ve bulut ve tozların arasından düşman sistemlerini tespit edebiliyor.
Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, sistemin işleyişine ilişkin eğitimler Ukrayna'nın desteğiyle önümüzdeki hafta başlayacak.
Analistler, konuşlandırmanın erken uyarı kapasitesini güçlendirmesi ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın ve komşu ülkelere sıçramasının kalıcı bir özelliği haline gelen insansız hava aracı tehditlerine verilen yanıtları hızlandırması beklendiğini söylüyor .
Karar ayrıca NATO'nun doğu Avrupa'daki gelişen hava devriyesi stratejisi kapsamında radar ve geleneksel savaş uçağı müdahalelerinin tamamlayıcısı olarak optik gözetleme sistemlerine doğru daha geniş bir yönelimi de gözler önüne seriyor.
ASELSAN GELİŞTİRDİ. KRİSTAL GİBİ GÖRÜNTÜ VERİYOR
ASELSAN tarafından geliştirilen optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi MEROPS Fransa’nın başkenti Paris’teki Eurosatory 2022 fuarında sergilendi. MEROPS yüksekten uçan uçaklarda kullanılmak üzere geliştirildi.
Fuarda bilgi veren ASELSAN yetkilisi, bu sistemin özellikle önceki nesil ürünlere göre kötü hava koşullarında daha iyi görev yapabileceği söyledi. Ürünün tanıtım kartında “Tüm Hava Koşullarında Kristal Netliğinde Görüntü” ibaresi yer aldı. MEROPS’un teknik olarak HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR, TB2, AKINCI gibi sabit kanat insanlı ve insansız hava araçlarında ve ATAK II gibi helikopterlerde de kullanılabileceği belirtiliyor.
Sistem sayesinde, görüşün zayıf veya sınırlı olduğu gece, sis, pus gibi doğal hava koşulları ile toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi muharebe sahası koşullarında, kullanıcıların karşı unsurlara üstünlük sağlaması mümkün oluyor. Lazer sistemlerle de kullanıcıya mesafe bulma, güdüm, karşı tedbir, aktif görüntüleme ve algılama gibi konularda üst düzey imkanlar sağlanıyor.
MEROPS, 2022 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda da sergilendi. Stantta kurulan düzenek aracılığıyla ziyaretçilere MEROPS'un yüksek görüntüleme kalitesini deneyimleme imkanı tanıtılmıştı. MEROPS'un ayrıca Fuar'da, statik alanda, Rooivalk saldırı helikopteriyle birlikte sergilenmesi dikkati çekmişti.