Avrupa'nın korkusunu Türkiye giderecek. Aselsan'ın drone avcısı Polonya'da göreve başlıyor

ASELSAN GELİŞTİRDİ. KRİSTAL GİBİ GÖRÜNTÜ VERİYOR



ASELSAN tarafından geliştirilen optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi MEROPS Fransa’nın başkenti Paris’teki Eurosatory 2022 fuarında sergilendi. MEROPS yüksekten uçan uçaklarda kullanılmak üzere geliştirildi.



Fuarda bilgi veren ASELSAN yetkilisi, bu sistemin özellikle önceki nesil ürünlere göre kötü hava koşullarında daha iyi görev yapabileceği söyledi. Ürünün tanıtım kartında “Tüm Hava Koşullarında Kristal Netliğinde Görüntü” ibaresi yer aldı. MEROPS’un teknik olarak HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR, TB2, AKINCI gibi sabit kanat insanlı ve insansız hava araçlarında ve ATAK II gibi helikopterlerde de kullanılabileceği belirtiliyor.



Sistem sayesinde, görüşün zayıf veya sınırlı olduğu gece, sis, pus gibi doğal hava koşulları ile toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi muharebe sahası koşullarında, kullanıcıların karşı unsurlara üstünlük sağlaması mümkün oluyor. Lazer sistemlerle de kullanıcıya mesafe bulma, güdüm, karşı tedbir, aktif görüntüleme ve algılama gibi konularda üst düzey imkanlar sağlanıyor.



MEROPS, 2022 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda da sergilendi. Stantta kurulan düzenek aracılığıyla ziyaretçilere MEROPS'un yüksek görüntüleme kalitesini deneyimleme imkanı tanıtılmıştı. MEROPS'un ayrıca Fuar'da, statik alanda, Rooivalk saldırı helikopteriyle birlikte sergilenmesi dikkati çekmişti.