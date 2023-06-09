Avrupa'nın meyve-sebze üreticisi sıcaktan yanıyor: Büyük kıtlık yaşayabiliriz

Avrupa, tarihinin en sıcak ilkbaharını atlatan ve 2022’den sonraki en kurak ikinci yılını yaşayan İspanya yüzünden teyakkuza geçti. Göllerin kuruduğu, tarımın yapılamaz hale geldiği ülkedeki durumu şu üç açıklama gözler önüne seriyor:



- İspanya Meteoroloji Müdürlüğü Aemet’in Sözcüsü Ruben Del Compo: “2022’de kaydedilen yüzey suyu sıcaklıkları, 1940’tan bu yana en yüksek seviyede.”



- Katalan Su Ajansı Başkanı Samuel Reyes: “Son 100 yıldaki en kötü dönemi geçiriyoruz.”



-Çiftçiler birliği COAG: “İspanyol tarım arazilerinin yüzde 60’ı geri dönüşü olmayan hasara neden olan yağış eksikliği çekiyor.”

KABUS HENÜZ BİTMEDİ



Dünya gazetesinin haberine göre kabus henüz bitmedi… Çünkü Aemet’in sözcüsüne göre, yaz ayları da “aşırı derecede sıcak” ve “kurak” geçecek. Geçen yılki yaz yangınlarında 306 bin hektar alan yanmıştı. Bu yıl durumun daha kötü olmasından korkuluyor.

Avrupa, İspanya’nın özellikle güneyini kavuran sıcaklıkları yakından takip ediyor, çünkü ülke Avrupa’nın 1 numaralı meyve-sebze üreticisi. Ancak ülkedeki su rezervleri 8 Haziran itibariyle yüzde 47’e düşmüş durumda.