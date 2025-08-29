Avrupa'nın planı hazır: Ukrayna'da 40 kilometrelik tampon bölge

Washington, Ukrayna'ya havadan fırlatılan seyir füzelerinin potansiyel satışına yeşil ışık yakarken müttefikler, Rusya'ya karşı seçenekleri değerlendiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşı sona erdirmek için taleplerinde kararlı görünüyor. Putin, NATO birliklerinin Ukrayna'da yer almaması ve toprak tavizleri olmaması konularından taviz vermeyeceğini söylüyor.

Bu amaçla Avrupalı liderler, cephe hatları arasında bir tampon bölge oluşturmayı düşünüyor. Politico'ya göre, bu bölge 40 kilometreye kadar uzanacak. Bölge, “kıtanın sınırlı sayıdaki barış gücü askerlerini zorlayacağı” göz önüne alındığında Moskova tarafından kabul edilebilir.

Beş Avrupalı diplomatın sözlerini aktaran Politico, bunun, değerlendirilen birkaç öneriden biri olduğunu belirtti. Yetkililer “bölgenin gerçek derinliğinin ne olacağı” konusunda anlaşamıyor ve Kiev'in bunu kabul edip etmeyeceği de belli değil. Bu, muhtemelen toprak vermeyi gerektirecek.

Görünüşe göre ABD ise tampon bölgeyle ilgili görüşmelere katılmadı.

YENİ AMERİKAN SİLAHLARINA ONAY

ABD, Ukrayna için yaklaşık 825 milyon dolar tutarında bir askeri pakete yeşil ışık yaktı. Pentagon'un açıklamasına göre 3 bin 350 adet uzun menzilli saldırı mühimmatı füzesinden oluştuğu belirtildi.

İngiliz Sky News'ün aktardığına göre üreticilerden biri, "Bu pakete, menzili birkaç yüz mil olan silahlar için GPS güdüm kitleri ve elektronik savaş savunma sistemleri de dahil" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu ayın başlarında Kiev'in ABD silahları satın almak için Avrupalı müttefiklerinden 1,5 milyar dolar temin ettiğini söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, satışın destek ekipmanı, görev planlama yazılımı, yedek parçalar ve teknik desteği de içerdiğini bildirdi. Kongreye dün olası satış hakkında bilgi verildi ve Pentagon, “Önerilen bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için bir güç olan ortak ülkenin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı onayı verdi ancak henüz sözleşme imzalanmadı.

