Avrupa'nın popüler destinasyonlarında turizm vergileri artırılıyor

Turistlerin bir ülkeyi veya şehri ziyaret emek için ödediği ilave bedel olan turizm vergisi, Avrupa'da yaygın şekilde uygulanıyor.



Avrupa ülkelerinde genellikle konaklama ücretlerine dahil edilen bu vergi, söz konusu şehirde kaç gün kalınacağına, şehrin popülerliğine, sezona ve otel kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor.



Yeni yılla beraber Hollanda'dan İspanya'ya kadar Avrupa'da gözde turistik destinasyonları, yeni turizm vergileri uygulamaya koydu veya mevcut vergilere düzenleme getirdi.



Turizm vergileriyle hem turist yoğunluğunun önüne geçmek hem şehrin altyapı ve temizlik gibi ihtiyaçlarını iyileştirmek hem de Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik etkileri azaltmak amaçlanıyor.

FRANSA VE HOLLANDA'DA TURİZM VERGİSİ ARTTI



Fransa'da otel faturasına dahil edilen ve ziyaret edilen şehre göre değişen, kişi başına gecelik 20 sent ile 4 avro arasında değişen turizm vergisine zam yapıldı.



Yeni düzenlemeyle 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da, konaklama türüne bağlı olarak vergi tutarı gecelik 0,75 avro ile 15 avro arasında değişecek.



Hollanda'da otel odası fiyatının yüzde 7'sine tekabül eden turizm vergisinin yüzde 12,5'e yükseltilmesiyle başkent Amsterdam'ın Avrupa'daki en yüksek turizm vergisine sahip şehir olacağı tahmin ediliyor.



Buna göre, kruvaziyer yolcularına ve tek gecelik ziyaretçilere yönelik turist vergisi kişi başına günlük 8'den 11 avroya çıkacak.

VENEDİK, GÜNÜBİRLİK GELEN TURİSTLERDEN ÜCRET ALMAYA BAŞLAYACAK

Avrupa'da turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olan İtalya'nın Venedik kentini, günübirlik ziyaret eden turistlerden 5 avro ücret alınacak.



İlkbahar ve yaz sezonunda uygulanması planlanan yeni düzenlemede alınacak turizm vergisiyle kentteki kalabalığı azaltmak, daha uzun süreli ziyaretleri teşvik etmek ve bölge sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmek amaçlanıyor.



Günübirlik ziyaretçi ücreti yoğun saatler olarak belirlenen 08.30 ve 16.00 arasında geçerli olurken, ayrıca kente giriş için rezervasyon yaptırılması gerekecek.



Şehirde yaşayanlar, işe gidip gelenler, öğrenciler ve 14 yaş altındakiler ve geceyi şehirde geçiren turistler, söz konusu ücretten muaf tutuldu.

İSPANYA'DA TURİZM VERGİLERİ ARTIYOR



Özellikle yaz sezonunda milyonlarca turisti ağırlayan İspanya'nın çeşitli kentleri için yeni turizm vergileri duyuruldu.



Valencia kentinde otel, apartman dairesi, kamp alanı ve pansiyon gibi konaklama tesislerinde kalacak turistlere gecelik 0,50 avro ile 2 avro arasında değişecek turizm vergisi getirilirken, elde edilecek gelir kentte sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve kent sakinlerine daha uygun fiyatlı konut sağlanması için kullanılacak.



Barselona'da 2012'den bu yana ziyaretçilere uygulanan bölgesel turizm vergisi 3,25 avroya çıkartılırken, söz konusu vergi turistik konaklama yerlerinde kalan ziyaretçilerden alınacak. Başkent Madrid'de ise bu yıl turist yoğunluğuyla mücadele etmek için turizm vergisi getirilmesi gündemde.



Balear Adaları'nda bulunan Mallorca, Menorca, İbiza, Formentera'daki otellerde konaklayan ziyaretçiler için belirlenen turizm vergisi, 16 yaş üzeri herkes için geçerli olacak ve yoğun sezonlarda 4 avroya kadar çıkabilecek.

PORTEKİZ



Portekiz'in popüler tatil destinasyonlarından Olhao kentinde, nisan ve ekim arasında turistlerden gecelik 2 avro ücret alınacak, kasım-mart döneminde bu ücret 1 avroya düşecek.



Vergiden 16 yaşından küçükler ve 7 geceden fazla konaklayan turistler muaf tutulacak.



Faro kentinde, 12 yaş üstü tüm ziyaretçiler mart ve ekim ayları arasında kişi başına 1,50 avro ödeyecek ve bu tutar 7 gece ile sınırlı tutulacak.



Ülkede turizm vergisi uygulayan diğer kentler arasında Porto, Vila Nova de Gaia, Braga, Povoa do Varzim, Coimbra, Lizbon, Sintra, Cascais, Mafra, Obidos, Vila Real de Santo Antonio, Santa Cruz ve Lizbon yer alıyor.

TURİZM VERGİSİNE SAHİP DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ



Konaklama hizmetine dahil edilen turizm vergisine sahip diğer Avrupa ülkeleri arasında Belçika, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Macaristan ve Slovenya bulunuyor.



Avusturya'nın başkenti Viyana ile Salzburg kentinde, turizm vergisi yaklaşık 3 avroyken, Belçika'nın Anvers ve Brugge kentlerinde oda başına, başkentte ise otele göre değişkenlik gösteren ücret yaklaşık 7,50 avro.



En düşük turizm vergisine sahip ülkelerden Bulgaristan'da, bölge ve otel sınıflandırmasına bağlı olarak 1,50 avro civarında, Hırvatistan'da gecelik 1,33 avro civarında ücret alınırken, yaz sezonunda vergi tutarında artış yaşanabiliyor.



Çekya'da turistlerin başkent Prag'ı ziyaret etmek için gecelik 1 avrodan az ödeme yapması beklenirken, bu ücret konaklama hizmetine dahil ediliyor.



Almanya'da özellikle Frankfurt, Hamburg ve başkent Berlin gibi popüler şehirlerde "kültür vergisi" ve "yatak vergisi" uygulanırken, bu ücret, otel faturasının yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor.



Yaz sezonunda turistlerin gözde ülkelerinden Yunanistan'da turizm vergisi otelin standartlarına göre değişirken, ödenmesi gereken tutar oda başına 4 avroyu aşmıyor.



Slovenya'nın en popüler turizm merkezlerinden başkent Lübliyana ve Bled kentinde otel standartlarına bağlı olarak 3 avro civarında turizm vergisi uygulanıyor.



Macaristan'da turizm vergisi yalnızca başkent Budapeşte için geçerli olurken, turistler oda fiyatına göre geçirdikleri her gece için konaklama bedelinin yaklaşık yüzde 4'ü oranında vergi ödemek zorunda.