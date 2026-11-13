Avrupa'nın Ukrayna temsilcileri belli oldu. E5 ülkeleri ve AB kurumları masada olacak

Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Avrupa'nın temsili konusunda kriz aşıldı.

ABD arabuluculuğunda bir kez daha hız kazanan görüşmelerde Avrupa'nın masada hangi ülkelerce temsil edileceği konusunda karara varıldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa'yı temsil edecek ekibin AB kurumları ile Almanya, Polonya, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin yer aldığı E5 grubundan oluşması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Costa, Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'nın güvenliğiyle başladığını vurguladı.

Rusya'yı müzakere masasına getirmeyi amaçlayan tüm diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Costa, devam eden süreci desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Costa, güvenlik garantilerinin ise NATO ile yakın koordinasyon içinde Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.



VON DER LEYEN: UKRAYNA'YA MANEVİ DESTEK VERME KONUSUNDA DA NETİZ

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Avrupa'nın müzakerelerdeki temsiline ilişkin soruya yanıt verdi.

Kalıcı barışa vurgu yapan von der Leyen, Bu yöndeki çabaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"Ukrayna'ya yalnızca maddi değil, manevi destek verme konusunda da çok netiz. Şimdi müzakerelerde neden bulunduğumuz da çok açık. Çıkarlarımızı korumak ve Ukrayna'yı desteklemek istiyoruz." dedi.

Avrupa'nın da masada olacağı yeni müzakerelerin önümüzdeki haftalarda yine Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dabi'de yapılması bekleniyor.