"Avrupa'nın Vatanseverleri" Madrid'de toplandı
Aşırı sağcı "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubu, AB'deki "sağ ve sol gruplara karşı alternatif için amacıyla Madrid'de toplandı.
Avrupa'da aşırı sağ partiler arasında kurulan "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubu, Avrupa Birliği'ndeki (AB) "sağ ve sol gruplara karşı alternatif sunabilecek stratejiler belirlemek" amacıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de toplandı.
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son seçimlerinin hemen ardından Haziran 2024'te Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın girişimiyle ortaya atılan "Avrupa'nın Vatanseverleri", kurumsal kimliğini kazandıktan sonra ilk toplantısı için Madrid'i seçti.
Paris'te Kasım 2024'te yapılan son toplantıda "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubunun ilk başkanı seçilen İspanya'daki Vox adlı aşırı sağcı partinin lideri Santiago Abascal, hafta sonunda Madrid'deki zirveye ev sahipliği yaptı.
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