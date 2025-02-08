"Avrupa'nın Vatanseverleri" Madrid'de toplandı

Aşırı sağcı "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubu, AB'deki "sağ ve sol gruplara karşı alternatif için amacıyla Madrid'de toplandı.

"Avrupa'nın Vatanseverleri" Madrid'de toplandı

'da aşırı sağ partiler arasında kurulan "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubu, 'ndeki (AB) "sağ ve sol gruplara karşı alternatif sunabilecek stratejiler belirlemek" amacıyla 'nın başkenti Madrid'de toplandı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son seçimlerinin hemen ardından Haziran 2024'te Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın girişimiyle ortaya atılan "Avrupa'nın Vatanseverleri", kurumsal kimliğini kazandıktan sonra ilk toplantısı için Madrid'i seçti.

Paris'te Kasım 2024'te yapılan son toplantıda "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubunun ilk başkanı seçilen İspanya'daki Vox adlı aşırı sağcı partinin lideri Santiago Abascal, hafta sonunda Madrid'deki zirveye ev sahipliği yaptı.

Öne Çıkan Video

Osmaniye’de 6 Şubat depremine ait yeni kamera kayıtları ve telsiz konuşmaları paylaşıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...