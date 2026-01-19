"Avrupa'nın zayıflığı Grönland'ı almamız için bir neden"

ABD Başkanı Donald Trump'ın artan Grönland baskısına kendi Hazine Bakanı'ndan destek mesajı geldi. ABD'li bakan Bessent Avrupa'yı "zayıf" olarak nitelendirdi, ABD kontrolünün bir gereksinim olduğunu söyledi.

ABD'li NBC televizyonuna konuşan Bessent, “Rusya ve Çin'le jeopolitik satranç maçı için Grönland'ın kontrolünü elde etmek hayati önem taşıyor” dedi. Bessent, Trump'ın ABD'nin Grönland hamlesine karşı çıkmaları halinde Avrupa Birliği üyelerine uygulayacağını söylediği ek gümrük vergisi tehdidine de değindi. Avrupa Birliği üyelerinin en nihayetinde ABD'nin Grönland'ı kontrol etmesi fikrine tamam diyeceklerini söyleyen ABD'li bakan, “Bu Grönland, Avrupa ve ABD için en iyi seçenek” dedi.

“Biz dünyanın en güçlü ülkesiyiz. Avrupalılar zayıflık gösteriyor, ABD ise güçlülük.” ifadelerini kullanan Bessent, Avrupa'nın zayıflığının ABD'nin adayı kontrol etmesi gereksinimini doğurduğunu söyledi.

TRUMP'A KARŞI ABD'DE GRÖNLAND MUHALEFETİ

ABD içinde Trump'ın Grönland isteğine karşıt duranların sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Yapılan araştırmalarda Amerikalıların yüzde 71'i Grönland'ın askeri güçle alınmasının kötü bir fikir olduğunu düşünüyor. Trump'ın kendi partisi Cumhuriyetçi Parti'de de Grönland politikalarına karşı duranlar mevcut. Kongre üyesi Mike Turner, Trump'ın tehditlerinin NATO müttefikleriyle ilişkileri tehlikeye atabileceğini ifade etti.

MOSKOVA: “GRÖNLAND'I ALIRSA TRUMP DÜNYA TARİHİNE GEÇER”

Kremlin'den de Trump'ın olası Grönland hamlesine dair açıklamalar geldi. Rusya'nın Grönland'ı Danimarka toprağı olarak gördüğü belirtilirken adanın güvenlik durumunun uluslararası hukuk perspektifinden bakıldığında “olağanüstü” olduğu ifade edildi. Moskova ayrıca Rusya ve Çin'in ada için tehdit olduğu yönündeki Trump'ın iddialarını kabul edilemez bulurken “bu bölge üzerindeki krizin, ahlaki üstünlük iddiasında bulunan Batılı güçlerin çifte standartlarını ortaya koyduğunu gösterdi.” ifadeleri kullanıldı.

Kremlin'den ayrıca yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolünü ele geçirmesi halinde dünya tarihine geçeceği yönündeki uzmanlarla aynı fikirde olmamanın zor olduğu belirtildi.

İNGİLTERE'DEN TRUMP'A YANIT

Grönland'ın kontrolünü almak için gümrük vergisi tehditlerinde bulunan Trump'a İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan yanıt geldi. "Gümrük vergileri müttefiklere karşı kullanılmamalı” diyen Starmer, diyalog yolunu açık tutacaklarını söyledi, "Uluslararası hukuku savunacağız" ifadelerini kullandı.