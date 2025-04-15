Avrupa'nın zehir kokteyli: Ev tozlarında öldüren keşif!

Avrupa'daki evlerdeki tozları inceleyen bir çalışmada çok yüksek oranda zehirli maddeler bulundu.



Alanında yapılmış en büyük araştırmanın ön bulgularına göre, 2021 yılında 10 Avrupa ülkesindeki evlerden toplanan ev tozunu inceleyen bilim insanları, toplamda 197 adet pestisit tespit etti.

ÖLDÜREN SONUÇLARI VAR



Tozda bulunan pestisitlerin yüzde 40'tan fazlasının, insanlarda kanser ve hormonal sistemin bozulması gibi son derece ciddi etkilere yol açtığı aktarıldı.



Evlerde bulunan pestisit sayısı 25 ile 121 arasında değişirken, çiftçilerin evlerinde pestisit seviyelerinin daha yüksek olduğu görüldü.

PESTİSİTLER EVE NASIL GİRİYOR?



Tozdaki pestisitlerin ayakkabılar, kediler ve köpekler aracılığıyla insanların evlerine girdiği tahmin ediliyor.



Hayvanların açık havadan pestisitler de dahil olmak üzere belirli kontaminasyonları topladığına dair birçok çalışma bulunuyor.



Araştırmacılar, yaptıkları çalışmada çevrede hangi pestisit karışımlarının bulunduğunu ortaya koyduklarını, böylece düzenleyicilerin hem bunları hem de daha önce test ettikleri ticari kullanım için üretilen kombinasyonları test edebileceklerini söyledi.