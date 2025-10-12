Avrupa'nın kalbinde asayiş orduya emanet edilecek

Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Soir gazetesine verdiği röportajda ülkede artan suç oranlarını “dramatik” olarak nitelendirdi.

Franken, “Brüksel’de güvenliği artırmak her zaman önceliğimdir. Durum sadece güvenlik açısından değil, politik ve sosyal açıdan da dramatik bir hale geldi. Başkentimizin kötüleşmesinden ciddi şekilde endişeliyim” dedi.



Şu anda Brüksel’de sokak güvenliği polis sorumluluğunda. Ancak Bakan Franken, askerî bir devriyenin gündeme gelmesi halinde, askerlerin yasal koruma ve görevlerini güvenle yerine getirme imkanının öncelikli olacağını vurguladı.

POLİS-ASKER ORTAK DEVRİYELERİ BAŞLAMIŞTI

8 Eylül’den itibaren, Belçika uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmalara bağlı artan silahlı olaylar nedeniyle polis ve asker ortak devriyeleri başlatmıştı. İçişleri Bakanı Bernard Quentin, devriyelerin özellikle uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu bölgelere odaklanacağını belirtti. Bakan Franken ise Brüksel’i “güvenlik felaketi” olarak tanımlayarak yetkilileri şehri yeniden kontrol altına almaya çağırdı.



İçişleri Bakanlığı ayrıca uyuşturucu ve silah ticaretiyle mücadele için mahallelere 20 milyon euro değerinde yeni güvenlik kameraları yerleştirecek.

SUÇ ORANLARINDA CİDDİ ARTIŞ

Brüksel’de son iki yılda, silahlı saldırılar, hırsızlıklar ve sokak şiddeti gibi şiddet olaylarında ciddi artış görüldü. En çok etkilenen bölgeler arasında şehir merkezi (bazı turistik caddeler hariç), Molenbeek, Anderlecht, Brüksel Kanalı çevresindeki alışveriş caddeleri ve Kuzey ile Güney Tren İstasyonu çevresi bulunuyor.



Belçika ordusunun Brüksel’deki askerî devriyeleri, ilk olarak 2016’daki Brüksel Havalimanı ve metro saldırıları sonrası başlatılmıştı. Bu saldırılar, 2015 Paris saldırılarından sorumlu DAEŞ bağlantılı bir grup tarafından gerçekleştirilmişti ve devriyeler Molenbeek’te bir yıl boyunca devam etmişti.