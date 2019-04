İngiliz The Guardian gazetesinde ortak mektup yayımlayan 37 eski devlet başkanı, başbakan ve bakan, Donald Trump yönetiminin Filistin konusundaki tek yanlı politikasını kınadı.



Mektupta Avrupa'nın İsrail'in yanı sıra var olacak bir Filistin devleti yaratmayan ve Kudüs'ü ortak başkent yapmayan her planı reddetmesi gerektiği vurgulandı.



"Avrupa'nın, AB'nin İsrail - Filistin çatışmasına çözüme dönük olarak üzerinde anlaşılmış parametrelerini yansıtan uluslararası hukukun temel ilkelerine saygı gösteren bir planı teşvik etmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesi kullanılan mektupta, bölgede kalıcı barış için 1967 sınırlarına uygun bir Filistin devletinin yaratılması, tarafların karşılıklı güvenlik kaygılarını giderecek düzenlemelerin yapılması ve Filistinli mülteciler sorununa adil bir çözüm getirilmesi gerektiği aktarıldı.



Mektupta şunlar kaydedildi:



"Avrupa bu standartları karşılamayan her planı reddetmelidir. Filistin devletini egemenliği, toprak sürekliliği ve ekonomik yaşayabilirliği olmayan bir varlığa indirgemek daha önce başarısızlığa uğrayan barış çabalarını tamamen yıkacaktır, iki devletli çözüm seçeneğinin çöküşünü hızlandıracaktır ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı barış davasına ölümcül zarar verecektir."



Aralarında 2 eski NATO Genel Sekreterinin de yer aldığı siyasetçilerin mektubunda, "Avrupa'nın İsrail - Filistin sorununda barışa yönelik ilkeli parametrelerimizi savunması zamanıdır." denildi.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye de gönderilen mektuba imza atanlar arasında Eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson, Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, Eski İtalya Başbakanı Massimo d'Alema, Eski Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw ile eski NATO genel sekreterleri Willy Claes ile Javier Solana da yer aldı.