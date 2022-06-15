Avrupa'ya gaz arzının artırılması için yeni anlaşma

İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrrar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır ve AB ile Avrupa'ya doğal gaz arzının artırılmasına yönelik anlaşma imzalandığını açıkladı.



Elharrrar, yayımladığı görüntülü mesajında, "Bugün tarih yazıyoruz. Bugün İsrail ve Mısır, doğal gazını Avrupa ile paylaşmayı ve enerji krizinin çözülmesine yardımcı olmayı taahhüt etti" dedi.



"Bu anlaşma maalesef, AB'li dostlarımızın büyük bir enerji krizi yaşamasına neden olan Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle imzalandı. Bu mutabakat zaptı yeni bir ortaklık, dayanışma ve istikrar yolunda olduğumuzu gösteriyor."



"İŞ BİRLİĞİ YÖNÜNDE ÖNEMLİ BİR ADIM"



İsrail Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise imzalanan anlaşmanın 3 yıllık olduğu, sonrasında 2 yıl daha uzatılma opsiyonu bulunduğu bilgisine yer verildi.



Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla da anlaşmaya işaret ederek, "bugünün herkes için önemli bir tarih olduğunu" ifade etti.



Molla, söz konusu anlaşmanın Orta Doğu Gaz Forumu çatısı altında Mısır, İsrail ve AB arasındaki iş birliği yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi.

İSRAİL MISIR SINIR KAPISI DA AÇILIYOR

İsrail'in Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı, 3 Temmuz itibarıyla 24 saat açık olacak.

İsrail yayın kuruluşu KAN'a göre, İsrail Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli, Ulaştırma Bakanlığı ve Havalimanları Kurumu tarafından Mısır Sina'ya geçişlerde İsraillilerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtti.



Bu kapsamda 3 Temmuz'dan itibaren Sina'daki Taba Sınır Kapısı'nın 24 saat açık tutulacağını vurgulayan Michaeli, "Bunun bir başka adımı da komşumuz ve müttefikimiz Mısır'la ilişkilerimizi güçlendirmektir" dedi.