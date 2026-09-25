Avrupa'ya yayılıyor. Batı Nil virüsü bir haftada 4 can aldı

Tropikal bölgelerde görülen virüsler küresel iklim değişikliği nedeniyle Avrupa kıtasında da kalıcı hale geldi. Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsü yayılmaya devam ediyor.

Yunanistan'da bir haftada 26 yeni Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, 18-24 Eylül'de 26 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. 2026'nın başından 24 Eylül'e kadar ülkede görülen vaka sayısı 396'ya yükseldi.

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise bir haftada 3 artarak 36'ya çıktı. Hayatını kaybedenlerin 61-92 yaş aralığında olduğu belirlendi.

HOLLANDA'DA 44 YENİ VAKA

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) de bu yıl Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, toplam vaka sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu.

RIVM'den yapılan açıklamada, 17 Eylül'deki son güncellemeden bu yana 16 kişide daha Batı Nil virüsü tespit edildiği ve 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ifade edildi. Yeni hastaların tamamı, virüsü enfekte bir sivrisineğin ısırmasıyla kaptı.

Vakaların 23'ü Güney Hollanda, 10'u Utrecht, 4'ü Kuzey Hollanda, 4'ü Kuzey Brabant, 2'si Gelderland ve 1'i Overijssel'de görüldü. Geçen yıl Batı Nil virüsü vakası görülmeyen ülkede, geçen hafta 88 atta ve 100 kuşta daha virüs tespit edilmişti.

AŞISI VE KESİN TEDAVİSİ YOK

Başlangıçta sadece Afrika'da görülen virüs zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı. Almanya'da 2019'dan bu yana her yıl salgın görülüyor.

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsünden korunmak için herhangi bir aşı ve özel bir tedavisi bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırmasından itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı biliniyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.