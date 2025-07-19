Avrupa'ya yeni tehdit haritası: Sınırlarda "İHA duvarı" önlemi

NATO’nun doğu sınırındaki ülkelerin drone saldırılarına karşı savunma yapmaya hazır olup olmadığı hala “yanıtlanmamış bir soru” olarak kalıyor.



Avrupa Komisyonu’nun savunma ve uzaydan sorumlu baş yetkilisi, kıtanın bu yeni tehdide nasıl yanıt vereceği konusunda uyarılarda bulundu.

"İHA DUVARI" BİR KEZ DAH AGÜNDEMDE



Litvanya’nın eski Başbakanı Andrius Kubilius, ülkesinin Rusya ile karşı karşıya geldiği sınır hattında, komşularıyla birlikte bir “İHA duvarı” inşa etmesi gerektiğini söyledi.



Litvanya devlet televizyonu LRT’ye konuşan Kubilius, "Bugün sadece İHA üretmek ya da stoklamak yeterli değil. İhtiyacımıza göre doğru miktarda İHA'yı hızla üretebilecek eğitimli ekiplere ihtiyacımız var. Bu, bir İHA duvarının kurulabilmesi için şart.” dedi.

UKRAYNA'DA SAVAŞ İHA'LARIN ROLÜNÜ DEĞİŞTİRDİ



Ukrayna'daki savaş, insansız hava araçlarının savaş alanındaki rolünü kökten değiştirdi. Artık modern ordular için bu araçları ustalıkla kullanmak mutlak bir gereklilik haline geldi.



Drone tehditleri sadece havadan değil, karadan ya da su yoluyla da gelebiliyor. Bu da Avrupa ülkelerinin güvenlik planlarını yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılıyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ



Bu gelişmelerin ışığında, Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, Letonya ve Estonya ile birlikte Belarus sınırında bir “İHA duvarı” kurma planlarını kamuoyuna açıklamıştı. Bakan, bu sistemin düşmanca ülkelerin olası provokasyonlarını engellemeyi hedeflediğini belirtti.



Kubilius ise bu tür projelerin sadece donanım değil, insan kaynağı açısından da desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ona göre, NATO’nun doğu sınırındaki ülkeler, yalnızca askeri teknolojilerle değil, aynı zamanda üretim altyapısı ve eğitimli personel kapasitesiyle de desteklenmeli.

