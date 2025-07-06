Avrupa'yı sıcak vurdu: Yükler kaldı, kargo gemileri boş gitti!

Avrupa’nın ikinci en uzun nehri olan Tuna Nehri, Macaristan’da normalin çok altında seyreden su seviyeleri nedeniyle ciddi bir kriz yaşıyor. Erken başlayan yaz sıcaklıkları hem taşımacılığı hem tarımı hem de yerel ekosistemleri olumsuz etkiliyor.



Macar Gemi Taşımacılığı Derneği'nden Attila Bencsik, Tuna Nehri’ndeki kritik seviye nedeniyle kargo gemilerinin yalnızca yüzde 30-40 kapasiteyle çalışabildiğini, yani yüklerinin yarısından fazlasını almadan yola çıkmak zorunda kaldıklarını açıkladı.



Gemilerin tam kapasiteyle yüklenememesi durumunda uygulanan ek ücretler nedeniyle taşıma maliyetlerinin yüzde 100’e varan oranda artabileceği uyarısında bulunuldu.

AVRUPA SICAK HAVANIN ETKİSİ ALTINDA



Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de sıcaklıklar bu hafta 35 dereceye kadar çıktı. Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası en az sekiz kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.



Tuna Nehri’nde düşük su seviyelerinin daha önce de görüldüğü ancak bu durumun genellikle yılın ilerleyen aylarında, örneğin Ağustos’ta yaşandığı belirtildi.



Önümüzdeki hafta Tuna Nehri’nin su toplama havzasında yağmur beklendiği, bunun da su seviyelerinde bir miktar artış sağlayarak taşımacılığı bir nebze rahatlatabileceği aktarılıyor.



Macar Devlet Meteoroloji Enstitüsü HungaroMet, Haziran ayında yağışların normal seviyenin yalnızca yüzde 17’si kadar olduğunu ve bu Haziran’ın 1901’den bu yana en kurak Haziran ayı olduğunu açıkladı.