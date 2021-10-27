Avustralya 600 gün sonra seyahat yasağını kaldırdı

Avustralya, corona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 600 gün önce kapadığı sınırlarını yeniden açacağını açıkladı.



Hükümetten yapılan açıklamada, Avustralya’nın yurt dışına seyahat yasağını kaldıracağı ve ülkenin sınırlarının yıl sonuna kadar işçilere ve uluslararası öğrencilere açılacağı duyuruldu.



Sağlık ve İçişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklama, “Avustralya'nın uluslararası sınırlarını kapatmasının üzerinden 18 aydan fazla bir süre geçtikten sonra, aşıları tam olan vatandaşların artık ülkeden çıkmak için muafiyet aramasına gerek kalmayacak” ifadeleri kullanıldı.



AŞIRI ORANLARI ARTTIKÇA DAHA DA HAFİFLEYECEK



İçişleri Bakanı Karen Andrews, Avustralya vatandaşlarına şu anda öncelik verileceğini belirtirken, aşı oranları arttıkça daha fazla seyahat kısıtlamasının bazı vatandaş olmayanlar da dahil olmak üzere hafifletileceğini söyledi.



Andrews, "Yıl sonundan önce, tam aşılı vasıflı işçileri ve uluslararası öğrencileri ağırlamayı bekliyoruz" dedi.

UYGULANACAK KARANTİNA ŞARTI GELECEĞİ ÜLKEYE GÖRE BELİRLENECEK



Yaklaşık 600 gündür uygulanan kısıtlamaların hafifleyeceği aktarılırken, sınırların açılmasının ardından gelen yolcuların karantina şartlarını gelecekleri ülkeye göre ayarlanacağı bildirildi.



Avustralya’da hükümetin yetişkinlerin yüzde 80’ini en az iki doz aşılama planına her geçen gün yaklaşılırken, ülkede nüfusun yüzde 74’ü en az bir doz, yüzde 62’si ise iki doz aşı oldu.



Bu ayın başlarında gerçekleşecek değişiklikler ile ilgili konuşan Başbakan Scott Morrison, Avustralya'nın artık Singapur ile karşılıklı bir seyahat anlaşmasını duyurmaya "çok yakın" olduğunu söylemiş, Avustralyalıların varışta karantinaya alınması gerekmediğini açıklamıştı.



Geçen yıl 20 Mart'ta Avustralya, corona virüs pandemisine önlem olarak dünyanın en zorlu sınır kısıtlamalarından bazılarını uygulamaya koymuştu.