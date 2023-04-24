Avustralya askeri harcamaları artıracak

Başbakan Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında, Avustralya'nın savunma alanında yeterli kapasiteye ve hazırlığa sahip olup olmadığını değerlendirmek amacıyla rapor hazırlandığını söyledi.



Bu çalışmanın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hazırlanan en kapsamlı rapor olduğunu belirten Albanese, "Ulusal güvenliğimize yönelik tehditlerin sürekli arttığı bir ortamda, artık eski bilgilerimize güvenemeyiz." dedi.



Albanese, "Ulusal güvenliğimizi güçlendirecek ve karşımıza çıkabilecek zorluklara karşı hazır olmamızı sağlayacak raporun bulgularını destekliyoruz." diye konuştu.

ÜRETİM VURGUSU

