Avustralya Başbakanı Albanese, görevdeyken evlenen ilk lider oldu

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, partneri Jodie Haydon ile cumartesi günü Canberra’daki resmi konutu The Lodge’da düzenlenen gizli ve sade bir törenle dünya evine girdi.

124 yıllık federal hükümet tarihinde ilk kez bir başbakan görevdeyken evlendi.

Çift, aralarında bazı kabine üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 60 kişinin katıldığı törende sivil bir nikah memuru tarafından evlendirildi. Medya, törenin gerçekleşmesinden sonra haberdar edildi.

Çiftin ortak açıklamasında, “Hayatlarımızı birlikte geçirme kararımızı ailemiz ve en yakın dostlarımızın önünde paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadeleri yer aldı.

ÇİFTİN YÜZÜKLERİNİ KÖPEKLERİ TOTO TAŞIDI

Kendi yeminlerini yazan Albanese ve Haydon’ın yüzüklerini, çiftin köpeği Toto taşıdı. Haydon’ın 5 yaşındaki yeğeni Ella ise çiçek taşıyıcı kız olarak görev yaptı.

62 yaşındaki Albanese, yetişkin bir oğlunun da bulunduğu önceki evliliğinden boşanmıştı. 46 yaşındaki Haydon’a geçen yıl Sevgililer Günü’nde yine The Lodge’da evlenme teklif etmişti. Başbakan, seçime giderken daha büyük bir düğün planladıklarını ancak masraflı bir törenin hayat pahalılığı döneminde seçmen nezdinde olumsuz etki yaratacağı endişesiyle bu fikrin ertelendiğini söylemişti.

Seçimden sonra düğünü 2025’te yapacaklarını açıklayan Albanese, kesin bir tarih vermemişti.

Tören, parlamentonun yılın son oturumunu tamamlamasından iki gün sonra gerçekleşti. Finans sektöründe çalışan Haydon, Albanese ile 2020’de Melbourne’de bir iş yemeğinde tanışmıştı.