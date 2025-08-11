Avustralya başbakanı duyurdu: Filistin devletini tanıyacağız

İsrail, Gazze'de yaptığı soykırımı tamamen işgal kararıyla daha da ağırlaştırmaya hazırlanırken bir çok ülkeden Filistin'i tanıma kararları geliyor.

Fransa, Kanada, Finlandiya ve Portekiz gibi ülkelerin ardından bir adım da Avustralya attı.



Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalar yapan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve bu kararı eylüldeki BM Genel Kurulu'nda resmiyete dökeceklerini söyledi.



İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Albanese, "Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığa nokta koymak için iki devletli çözüm insanlığın umududur." ifadesini kullandı.



Gazze'deki açlığa da dikkati çeken Albanese, "Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti. İsrail hükümeti uluslararası hukuka meydan okumayı ve çocuklar dahil umutsuz insanlara yeterli yardım, gıda ve suyu vermeyi reddetmeyi sürdürüyor." dedi.



"KARAR SEMBOLİK DEĞİL"

Albanese, Filistin devletini tanıma kararının sadece sembolik olduğu yorumlarını da reddederek, " Bu karar, bir ivme kazanmaya yönelik önemli bir katkıdır." diye konuştu.