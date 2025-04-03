Avustralya Başbakanı sahneden düştü: Soruları geçiştirdi
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese toplantıda sahneden düştü.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Güney Galler eyaletindeki seçim kampanyası için düzenlenen toplantıda sahneden düştü. Albanese, sahnedekilerin yardımıyla ayağa kalktı.
Olayın ardından verdiği bir röportajda o ana dair soruları ise geçişteren Avustralya Başbakanı, “Bir adım geri attım. Sahneden düşmedim, sadece bir bacağım aşağı sallandı, ama iyiydim” dedi.
Albanese şu anda 3 Mayıs'ta yapılacak seçimler için kampanya yürütüyor. İşçi Partisi kamuoyu yoklamalarında Peter Dutton liderliğindeki muhafazakar Liberal-Ulusal muhalefetle başa baş gidiyor.
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