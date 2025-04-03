Avustralya Başbakanı sahneden düştü: Soruları geçiştirdi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese toplantıda sahneden düştü.

Avustralya Başbakanı sahneden düştü: Soruları geçiştirdi

Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Güney Galler eyaletindeki seçim kampanyası için düzenlenen toplantıda sahneden düştü. Albanese, sahnedekilerin yardımıyla ayağa kalktı. 

Olayın ardından verdiği bir röportajda o ana dair soruları ise geçişteren  Avustralya Başbakanı, “Bir adım geri attım. Sahneden düşmedim, sadece bir bacağım aşağı sallandı, ama iyiydim” dedi.

Albanese şu anda 3 Mayıs'ta yapılacak seçimler için kampanya yürütüyor. İşçi Partisi kamuoyu yoklamalarında Peter Dutton liderliğindeki muhafazakar Liberal-Ulusal muhalefetle başa baş gidiyor.

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