Avustralya, çocuklara sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, çocukları sosyal medyadan uzak tutmak için federal mevzuatın bu yıl yürürlüğe gireceğini belirterek, sitelerin gençler üzerindeki etkisini "bela" olarak niteledi.



Albanese, çocukların Facebook, Instagram ve TikTok gibi sitelere giriş yapabilmeleri için asgari yaş sınırının henüz belirlenmediğini ancak 14 ila 16 yaş arasında olmasının beklendiğini söyledi.



Başbakan, kendi tercihinin 16 yaş altı kullanıcılara yönelik engelleme olacağını aktardı.



Avustralyalı lider yaş doğrulama denemelerinin önümüzdeki aylarda başlayacağını söyledi ancak analistler, çevrimiçi bir yaş sınırının uygulanmasının teknik olarak mümkün olduğundan emin değil.

GERÇEK İNSANLAR VE GERÇEK DENEYİMLER



Albanese, "Çocukların cihazlarını bırakıp futbol sahalarına, yüzme havuzlarına ve tenis kortlarına gitmelerini istiyorum" diye konuştu.



Ulusal yayın kuruluşu ABC'ye konuşan Albanese, "Sosyal medyanın toplumsal zarara yol açtığını bildiğimiz için, onların gerçek insanlarla gerçek deneyimler yaşamasını istiyoruz. Bu bir beladır. Gençlerin çoğunun uğraşmak zorunda kaldığı şeyin ruh sağlığı açısından sonuçları olduğunu biliyoruz" dedi.

