Avustralya corona virüsle savaş için tüberküloz aşısını test edecek

Dünya genelinde 37 binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüs için tedavi araştırmaları sürüyor.

Bulgar haber ajansı Novinite’de yer alan haber göre, Avustralya sağlık görevlileri corona virüsle savaşmak için tüberküloz aşı testlerine başlayacaklar.



Melbourne Murdoch Çocuk Araştırmaları Enstitüsü’nün araştırmacılarına göre BCG Aşı Testine, Covid-19 riskini azaltıp azaltamayacağını görebilmek için Avustralya’daki farklı hastanelerden dört bin tıp uzmanı katılacak.



Tüberküloza karşı geliştirilmiş olmasına rağmen BCG'nin bağışıklığı artırdığı söyleniyor.

Araştırmacı Nigel Curtis “BCG ile aşılanmış sağlık çalışanlarında Covid-19 semptomlarının yaygınlığında ve şiddetinde bir azalma görmeyi umuyoruz” dedi.

Araştırma, eyalet ve federal sağlık makamlarının onayı ile yürütülen hızlı bir süreç kapsamında dört bin kişiye ulaşacak. Benzer testler Hollanda, Almanya ve İngiltere de dahil olmak üzere diğer ülkelerde de yürütülüyor.



Testlerin Covid-19 aşısının etkisinin görülmesine izin vermesi ve birinci basamak sağlık çalışanlarının korunmasına yardımcı olması bekleniyor. Corona virüs semptomlarına karşı doğal bağışıklığın geliştirilmesi ve belirli bir aşının geliştirilmesi zaman alacak.

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