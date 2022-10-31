Avustralya, cumhuriyet olmak için 2023'te istişare toplantıları yapacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Avustralya'da cumhuriyet tartışmaları yeniden gündeme geldi. Avustralya, İngiliz monarşisinden ayrılıp cumhuriyet olmak için 2023'te istişare toplantıları düzenleyecek.

Avustralya, cumhuriyet olmak için 2023'te istişare toplantıları yapacak

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Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü ve Yeni Zelanda'da cumhuriyet tartışmalarını alevlendirdi

Federal hükümet, 2023'ün ilk aylarında Avustralya'nın monarşiyle bağlarını kesip kesmemesi konusunda halkın görüşlerini öğrenmek için istişare toplantıları yapacak.

9News Politika Haberleri Editörü Charles Croucher, Avustralya Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Thistlethwaite'ın halkın görüşlerini öğrenmek için "dinleme turuna" çıkacağı yorumunu yaptı.

Avustralya, cumhuriyet olmak için 2023'te istişare toplantıları yapacak - 1 Avustralya Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Thistlethwaite, halkın görüşlerini öğrenmek için dinleme turunu çıkacak.

6 EYALETTEN 4'ÜNÜN EVET DEMESİ GEREKİYOR

Uzmanlar, anayasanın değişmesi için halkın çoğunluğunun "evet" oyu vermesi ve 6 eyaletin 4'ünden "evet" kararı çıkması gerektiğini söylüyor.

Avustralya'nın cumhuriyetçi hareketi 1999 referandum yenilgisinden sonra gücünü kaybetmişti ancak Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü, bazı muhaliflerin monarşiyi terk etme çağrılarına yol açtı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, yeniden seçilirse İngiltere'den ayrılmak için bir referandum düzenleyebileceğini belirtmişti.

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