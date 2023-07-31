Avustralya eyaleti yeni evlerde gazı yasaklıyor

Tedbir, emisyonları azaltmayı ve enerji faturalarını düşürmeyi amaçlayan bir devlet programının parçası.



Gaz sektörünün eyaletin sera gazı emisyonlarının yüzde 17'sini oluşturduğu açıklandı.



D'Ambrosio yaptığı açıklamada, "Gaz bağımlılığımızı azaltmak, 2045'e kadar net sıfır olan iddialı emisyon azaltma hedefimize ulaşmak ve daha fazla Victorialıyı faturalarında tasarruf sağlayacak daha verimli elektrikli cihazlara yönlendirmek kritik öneme sahip" dedi.



Yeni gereksinimler, konutlar, okullar ve hastaneler dahil olmak üzere henüz tasarım aşamasına ulaşmamış tüm yeni kamu binaları için geçerli olacak.

GAZ KITLIĞI BEKLENİYOR

