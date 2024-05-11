Avustralya, Filistin'in BM üyeliği teklifinin barışa ivme kazandıracağını söyledi

Avustralya, BM Genel Kurulu'nun 143 oyla kabul ettiği Filistin devletini fiilen tanıyacak olan tasarıyı destekledi.

"BARIŞA İVME KAZANDIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Adelaide'de düzenlediği basın toplantısında "Bölgemizin büyük bir kısmı ve ortaklarımızın çoğu da evet oyu verdi. Hepimiz tek bir oylamanın bu çatışmayı sona erdirmeyeceğini biliyoruz. Ancak hepimiz barışa doğru ivme kazandırmak için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.



143 ÜYE ÜLKE DESTEK VERDİ



Cuma günkü Genel Kurul oylamasında Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 evet oyuyla kabul edildi.



Tasarı 25 çekimser oy alırken, aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke hayır oyu kullandı.

ABD KARARI VETO ETMİŞTİ



ABD, geçtiğimiz Nisan ayında Güvenlik Konseyi'nde yapılan bir oylamada "Filistin Devleti'nin üyeliğe kabul edilmesi" yönündeki tavsiye kararını veto etmişti.