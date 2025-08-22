Avustralya hastanelerinde gizli kamera skandalı: Stajyer cerrah serbest bırakıldı

Avustralya'daki hastanelerin tuvaletlerinde yüzlerce meslektaşını gizlice videoya kaydettiği suçlamasıyla tutuklanan bir stajyer cerrah, kefaletle serbest bırakıldı.

Polis, Victoria Eyaleti Yüksek Mahkemesindeki belgelerde, 28 yaşındaki Ryan Cho'nun 2021'den bu yana Melbourne'daki üç hastanenin personel tuvaletlerinde cep telefonuyla gizlice kaydettiği 4 bin500 videoyla ilgili yaklaşık 500 suçlamayla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Yargıç James Elliott, genç doktorun, oğullarının serbest bırakılmasını bekleyerek Singapur'dan Melbourne'a taşınan ebeveynleriyle birlikte yaşaması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ebeveynleri 50 bin Avustralya doları (32 bin ABD doları) kefalet ödemek zorunda kaldı.

EN AZ 460 KADINI KAYDA ALMIŞ

Savcı, suçlamaların Cho'ya kaçma teşviki oluşturduğunu ve işinden uzaklaştırıldıktan sonra Avustralya ile anlamlı bir bağı kalmadığını savundu. Yargıç, Cho'nun Singapur pasaportunu teslim ettiğini ve Avustralya'dan ayrılmasına yardımcı olacak herhangi bir suç bağlantısı olmadığını belirtti.

Polis, Cho'nun en az 460 kadının görüntülerini kaydettiğini iddia ediyor. Yargıç, Cho'nun bu görüntüleri yaydığına dair herhangi bir iddia bulunmadığını kaydetti.

FİLE ÇANTAYA YERLEŞTİRDİ



Cho, Temmuz ayında Austin Hastanesi tuvaletinde asılı bir file çantanın içinde kayıt yapan bir telefon bulunmasının ardından tutuklanmıştı.

Polis, Cho'nun Peter MacCallum Kanser Merkezi ve Royal Melbourne Hastanesi tuvaletlerinde de kayıt yaptığını iddia ediyor.

Avukatı Julian McMahon, savcının Cho'nun serbest bırakılması halinde tanıklara müdahale edebileceği yönündeki endişelerini reddetti.

