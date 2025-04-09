Avustralya hükümeti, Elon Musk’a 2,7 milyon dolar ödemiş

Avustralya hükümetinin X sosyal medya platformunu satın aldıktan sonra ilk bir sene içinde milyarder iş insanı Elon Musk’a reklam için 2,7 milyon dolar ödediği açıklandı. Anthony Albanese hükümetinin reklamların “uygunsuz içeriklerin” yanında görünmesi sonrası reklamları bir haftalığına durdurduğu, reklamların daha sonra devam etmesine karar verildiği belirtildi.



The Guardian gazetesinin haberine göre, Avustralya hükümeti, daha sonra reklamların durdurulmasını beraberinde getiren “marka itibar” kaybına karşın, Musk X’i devraldıktan sonraki bir sene boyunca halktan toplanan vergilerin 3 milyon dolarlık kısmını X’te reklam vermek için harcadı.



REKLAMLAR ASKIYA ALINMIŞTI: “X'E DÖNÜLEBİLECEĞİNE KARAR VERİLDİ”



Gazetenin Avustralya ekibinin ortaya çıkardığı bilgilerin federal maliye departmanı içindeki bir “bilgi alma hakkı” mücadelesinin ardından ortaya çıktığı, söz konusu verilere göre Kasım 2022’den Kasım 2023’e kadar 2,7 milyon dolar harcandığı ifade edildi. Musk, 28 Ekim 2022 itibarıyla, o dönemde adı Twitter olan sosyal medya platformunu tamamen satın almıştı.



Söz konusu veriler, sağlık tavsiyeleri ve bütçe inisiyatifleri ile ilgili mesajlar da dahil olmak üzere hükümet departman kampanyalarına yapılan tüm reklam harcamalarını içeriyor. Bunların arasında aşılarla ilgili reklamlar da yer alıyor.



Habere göre, söz konusu harcamalar, markaların reklamlarının “uygunsuz” içeriklerin yanında gösterildiği haberlerinin basına yansıması sonrası hükümetin reklam harcamalarını durdurma kararına karşın yapıldı.



Finans departmanından bir sözcü, söz konusu harcamaların “marka güvenlik önlemlerinin değerlendirilmesi için” askıya alındığını, ardından yeniden devam ettirildiğini belirtti. Sözcünün açıklamasına göre, yapılan incelemelerin ardından hükümetin reklam yerleştirmelerini yöneten medya ajansı “yeterli marka güvenlik önlemlerinin mevcut olduğuna” ve “reklamların 5 Ekim 2022’de, Twitter profilleri hariç olmak üzere platforma dönebileceğine” karar verdi.



“VERİLER 2026 YILINA KADAR AÇIKLANMAYACAK”



Öte yandan, X’in sahibi Elon Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump’a olan desteğini açık bir şekilde dile getirdiği bir sonraki yıla dair verilerin Ocak 2026’ya kadar açıklanmayacağı ifade edildi. Departmandan yapılan açıklamada “verileri şimdi açıklamanın hükümetin reklam konusunda medya ile müzakere etme yetisini zayıflatabileceği” savunuldu. Bazı kaynaklar ise The Guardian Australia’ya yaptığı açıklamada, bu dönemdeki toplam reklam harcamasının da 2022-2023 dönemindekine benzer olduğunu söyledi.



Musk, Albanese hükümetini daha sonra vazgeçtiği “yalan haber/mezenformasyon” yasa tasarısı dolayısıyla hükümeti “faşist” sözüyle tarif etmişti. Musk, X’teki içerik moderasyonuyla ilgili olarak Avustralya’nı çevrimiçi güvenlik düzenleyici kurumu ile hukuk mücadelesine girişmişti.

