Avustralya, ilk "antisemitizmle mücadele elçisi"ni atadı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yahudi karşıtlığıyla mücadele kapsamında Yahudi avukat Jillian Segal'in ülkenin ilk "antisemitizmle mücadele elçisi" olarak atandığını açıkladı.

Avustralya, ilk "antisemitizmle mücadele elçisi"ni atadı

ABC'nin haberine göre, Albanese, Sydney Yahudi Müzesi'nde, ülkedeki antisemitizmle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Albanese bu kapsamda, Yahudi avukat Jillian Segal'in 3 yıllığına ülkenin ilk "antisemitizmle mücadele elçisi" olarak atandığını ifade etti.

Başbakan Albanese, Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) mücadeleye ilişkin de yakın zamanda bir elçi atanacağı mesajını verdi.

Antisemitizm elçisinin, Albanese'in yanı sıra ilgili bakanlıklara antisemitizm konusunda danışmanlık yapacağı bildirildi.

AVUSTRALYA YAHUDİ KONSEYİ ENDİŞELİ

Söz konusu atama bazı Yahudi kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılanırken, İsrail'in Gazze politikasını eleştirileriyle bilinen Yahudi Konseyi Segal'in atamasını "endişe verici" buldu.

"Segal'in İsrail lobicisi" olduğu öne sürülen açıklamada, göreve gelmesinin bölünmüşlüğü daha da artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, "Antisemitizm elçisinin (Segal) ile İsrail'e destek arasında ayrım yapamayacağından endişe duyuyoruz. Bu, Avustralya'da bizim gibi Filistinlilerin özgürlüğüne ve adaletine inanmanın yanı sıra İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetine karşı çıkan çok sayıda Yahudi'yi yok sayma riski taşıyor." ifadeleri yer aldı.

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