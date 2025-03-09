Avustralya karanlığa gömüldü: Kasırga geldi, elektrikler kesildi
Alfred Kasırgası'nın getirdiği şiddetli yağış ve rüzgarlar Avustralya kıyılarını vururken, Queensland eyaletinde 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Ekipler hava koşulları nedeniyle onarım yapmakta zorlandığı için on binlerce ev bir hafta boyunca elektriksiz kalabilir. Bunun bölgede bir doğal afet nedeniyle yaşanan en büyük elektrik kaybı olduğu belirtiliyor.
Şiddetli yağışlar Avustralya'yı vurmaya devam ederken, acil durum ekipleri bölge sakinlerini Alfred Kasırgası'nın neden olduğu selden uzak durmaya çağırdı.
AFP'nin haberine göre, Queensland eyaletinde 300 binden fazla ev elektriksiz kalırken yetkililer, elektrik kesintilerinden en az 750 bin kişinin etkilendiğini tahmin ediyor.
SAVUNMA KUVVETLERİ'NDEN 13 KİŞİ YARALANDI
Yetkililer bazı bölgelerde elektriğin yeniden sağlanmasının bir haftayı bulabileceğini söylerken, Başbakan Anthony Albanese 13 Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) personelinin vahşi hava koşullarında “ciddi şekilde yaralandığını” doğruladı.
Queensland Başbakanı David Crisafulli yaptığı açıklamada, “Bu Queensland tarihinde bir doğal afet nedeniyle yaşanan en büyük elektrik kaybıdır” dedi.
Şiddetli yağmur ve saatte 100 kilometreye kadar çıkan sert rüzgarlar cumartesi gecesi Brisbane bölgesini vurdu.
PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK
Hava tahmincileri 700 milimetreye kadar yağmur ve yıkıcı rüzgarların pazartesi gününe kadar devam etmesini bekliyor.
Başbakan Albanese, Queensland'de durumun “çok ciddi” olmaya devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde şiddetli yağış ve rüzgar beklendiğini söyledi.
Gold Coast'ta binden fazla, Brisbane şehrinde ise yaklaşık 50 bin kişi elektriksiz durumda.
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