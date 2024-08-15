Avustralya muhalefeti, Filistinli mültecilerin ülkeye girmesini istemiyor

Avustralya'nın ana muhalefet partisi lideri Peter Dutton, hükümeti Gazze'den kaçan Filistinli mültecilerin ülkeye girişini yasaklamaya çağırdığı için eleştirilerin hedefi oldu.



Bağımsız milletvekili Zali Steggall, bugün erken saatlerde parlamentoda yaşanan hararetli bir tartışma sırasında Liberal Parti liderine “ırkçı olmayı bırakmasını” söyledi ve Dutton'u tüm Filistinlileri “terörist” ve “insani yardıma layık olmayan” kişiler olarak göstermeye çalışmakla suçladı.



Basında yer alan haberlere göre, Avustralya kabine üyeleri ve savunucu örgütler de bu hafta başında "Hamas sempatizanlarının" ülkeye girme olasılığı nedeniyle Gazze'den gelen mültecilere yasak getirilmesi çağrısında bulunan Dutton'u eleştirdi.



Eğitim Bakanı Jason Clare, Dutton'ı Gazze'den gelen yaklaşık bin Filistinlinin yaşadığı Batı Sidney'deki seçim bölgesine davet etti.



Clare dün, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bunlar evleri havaya uçurulmuş, okulları havaya uçurulmuş, hastaneleri havaya uçurulmuş ve bazı durumlarda çocukları havaya uçurulmuş insanlar” ifadelerini kullandı.



Filistin Savunuculuk Ağı Başkanı Nasser Mashni, tüm seçilmiş temsilcileri, Dutton'un “ulusal güvenlik kisvesi altında ırkçı stereotipleri körüklemesini” kınamaya çağırdı.



Amerikan Associated Press haber ajansına konuşan Mashni, Canberra'nın Rusya'nın işgalinden kaçan Ukraynalıları “haklı olarak desteklediğini” ve Gazze'den kaçan Filistinlilere de “ahlaki olarak aynı düzeyde destek, şefkat ve özen göstermek zorunda olduğunu” söyledi.

