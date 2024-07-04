Avustralya Parlamento binasında Filistin protestosu

Görüntülerde koyu renk kıyafetler giymiş dört kişinin binanın çatısına çıktığı ve aralarında Filistin yanlısı protestocuların ortak sloganı olan "Nehirden denize Filistin özgür olacak" yazılı siyah pankartlar açtığı görüldü.



Protestoculardan biri megafonla yaptığı konuşmada İsrail hükümetini savaş suçu işlemekle itham etti.



Bir başka protestocu ise "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve direnmeye devam edeceğiz." dedi.