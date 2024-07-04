Avustralya Parlamento binasında Filistin protestosu

Avustralya Parlamento Binasının çatısına tırmanan dört Filistin yanlısı protestocu, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" yazılı pankartlar açtı.

Avustralya Parlamento binasında Filistin protestosu

Parlamento Binasında sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Reuters'ın haberine göre, yanlısı protestocular Perşembe günü Canberra'daki Avustralya Parlamento Binası'nın çatısına tırmandı.

Avustralya Parlamento binasında Filistin protestosu - 1

Görüntülerde koyu renk kıyafetler giymiş dört kişinin binanın çatısına çıktığı ve aralarında yanlısı protestocuların ortak sloganı olan "Nehirden denize Filistin özgür olacak" yazılı siyah pankartlar açtığı görüldü.

Protestoculardan biri megafonla yaptığı konuşmada İsrail hükümetini savaş suçu işlemekle itham etti.

Bir başka protestocu ise "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve direnmeye devam edeceğiz." dedi.

Avustralya Parlamento binasında Filistin protestosu - 2

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