Avustralya sınırları yeniden açılıyor

Covid-19 pandemisi boyunca aldığı sıkı karantina önlemleriyle dikkat çeken Avustralya, uluslararası sınırlarını kasım ayından itibaren açacağını duyurdu.

Avustralya Mart 2020’den bu yana, kendi vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını yasaklamak dahil, sınırlarında en sıkı güvenlik önlemlerini alan ülkelerden biriydi.



İnsanlar yalnızca vefat etmek üzere olan yakınlarını ziyaret etmek ya da

çok önemli işlerini halletmek gibi istisnai durumlarda ülkeden ayrılma hakkına sahiplerdi. Ülkeye girmeye izni olanların sayısı sınırlanırken on binlerce insan deniz aşırı ülkelerden pandemi boyunca uzun süre dönemedi.



Pandemiyle mücadele adına alınan önlemler corona virüsün yayılmasını engellediği için takdir edilse de ailelerin görüşmemesine neden olduğundan tartışmalara yol açmıştı.

KASIM'DA SINIRLAR AÇILIYOR



Başbakan Scott Morrison, ‘’Avustralyalılara hayatlarını geri vermenin vakti geldi’’ diyerek sınırların açılacağı tarihi müjdeledi. Cuma günü yaptığı basın açıklamasında Morrison, insanların yaşadıkları eyaletin aşılanma oranı yüzde 80’i geçtiğinde Kasım ayından itibaren seyahat edebileceklerini belirtti.

Sınırların yabancı turistlere hemen açılmayacağı açıklanırken Avustralya’nın yeniden yabancı turistleri ağırlamaya başlaması için çalışacaklarını bildirdi.

OTEL KARANTİNASI KALDIRILIYOR



Avustralya’nın seyahat eden her kişi başına 3 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 19 bin 300 TL) mal olan 14 gün zorunlu otel karantinasının da aşamalı olarak kaldırılacağı aktarıldı. Bu uygulamanın aşı olup da seyahat edenler için 7 günlük, olmayan için 14 günlük ev karantinasıyla değiştirileceği bildirildi.



Yeni alınan karardan sonra havayoluna olan talebin yükseleceği tahmin edilirken hizmetlerdeki olası aksamalarla ilgili önlem alınması gerektiği hatırlatıldı.