Avustralya sosyal medya devlerine savaş açtı

Avustralya'nın İletişim Bakanı Anika Wells, başkent Canberra'da yaptığı açıklamada Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok ve YouTube'un kurallara uyumsuzlukları nedeniyle inceleme altında olduklarını ve bu şirketlerin yasağı uygulamak için yeterli adımları atmadığını belirtti.

Yapılan araştırmalara göre yasaktan önce Instagram, Snapchat ve TikTok hesabı olan 16 yaş altı çocukların yüzde 70'inin platformlara erişimleri devam ediyor.

Elektronik güvenlik komisyonu tarafından hazırlanan uyum raporuna göre, şirketlerin kullandığı yüzle yaş tahmini gibi teknolojilerin yeterince etkili olmadığı ve gençlerin yaş doğrulamasını geçene kadar tekrar tekrar denemesine imkan tanıyan gevşek güvenlik önlemleri bulunduğu belirtildi.

Geçtiğimiz Aralık ayında yürürlüğe giren ve Facebook, Instagram, TikTok, YouTube gibi mecraları "yaş kısıtlamalı platformlar" olarak tanımlayan yasalar, ihlal durumunda 49 milyon Avustralya dolarına kadar para cezası öngörüyor.

Avustralyalı Bakan Wells, teknoloji devi firmaların bu kurallara uymasının imkansız veya zor olmadığını, sergilenen "minimum" çabanın ise kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yasağın yürürlüğe girmesinin ardından ilk günlerde 4.7 milyondan fazla hesabın kapatıldığı bildirilse de, 900 ebeveynle yapılan anket çocukların önemli bir kısmının bu platformlarda etkin şekilde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Verilere göre, yasa öncesi yüzde 49 olan çocukların sosyal medya hesabı sahipliği oranı yasa sonrası yüzde 31'e geriledi. Fakat Facebook, Instagram, Snapchat ve TikTok kullanıcıları arasında her 10 çocuktan yaklaşık 7'sinin hala hesabını koruduğu ortaya çıktı. Raporda, çocukların hesaplarına hala erişiminin olmasının en yaygın nedeninin platformların onlardan henüz yaş doğrulaması istememiş olması olduğu belirtilirken, YouTube kullanıcılarının da yüzde 48''inin erişimini sürdürdüğü kaydedildi.

Meta, yaptığı açıklamada yasağa uyma taahhüdünde bulunurken yaş tespitinin tüm sektör için zorlu bir süreç olduğunu ve hata payları barındırdığını savundu. TikTok ve Google konuyla ilgili yorum yapmazken, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yasaların tüm çocukları anında sistemden çıkarmasının beklenmediğini, ancak bu düzenlemenin sayıları azaltmayı ve ebeveynlerin kendi kurallarını koymalarına yardımcı olmayı hedeflediğini belirtti.