Avustralya, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etme çağrısı yaptı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabında yaptığı videolu paylaşımda, Lübnan'a gitmeyi düşünen ve halihazırda bu ülkede bulunan Avustralyalılara seslendi.



Lübnan'daki Avustralya vatandaşlarına, ülkeyi "terk etmenin zamanı" diye seslenen Wong, "Eğer Avustralya'daysanız ve Lübnan'a seyahat etmeyi düşünüyorsanız, gitmeyin. Bölgede gerginliğin ciddi anlamda tırmanması riski var." dedi.



Bölgedeki güvenlik durumunun "bir anda kötüleşebileceğini" ifade eden Wong, bazı uçak seferlerinin hala devam ettiğini söyleyerek vatandaşlarına "Eğer mümkünse ülkeden ayrılmalısınız." şeklinde çağrıda bulundu.



Gerilimin tırmanması halinde Beyrut Havalimanı'nın "tamamen kapanabileceğini" belirten Wong, havalimanı kapanırsa Avustralya hükümetinin Lübnan'daki vatandaşlarının tahliyesine "yardımcı olamayabileceğini" söyledi.



Wong, "Endişelerinizi paylaşıyoruz. Bölgedeki ortaklarımızla gerginliğin tırmanmaması için çalışıyoruz ancak bölgedeki Avustralyalılar için şu an bekleyip ne olacağını görmenin zamanı değil. Şu an, ülkeyi terk etme zamanı." ifadelerini kullandı.