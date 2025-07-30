Avustralya'da 16 yaşından küçük çocuklara YouTube yasağı

Avustralya, dünyada bir ilk olan gençlere yönelik sosyal medya yasağını YouTube’u da kapsayacak şekilde genişleteceğini duyurdu.



Daha önce yapılan bir ankette ülkede reşit olmayanların yüzde 37’sinin YouTube’da zararlı içerikle karşılaştığı ve bunun sosyal medya platformları arasında en kötü oran olduğu vurgulanmıştı.



Başbakan Anthony Albanese bir açıklama yaparak, Avustralyalı çocukların çevrimiçi platformlardan olumsuz etkilendiğine dikkat çekti ve sosyal medya şirketlerine toplumsal sorumluluklarını hatırlattı.



Kararla birlikte Aralık ayında yürürlüğe girecek olan yasak genişletilmiş oldu.



YouTube, Avustralya’daki 13 ila 15 yaş arası gençlerin neredeyse dörtte üçü tarafından kullanılıyor. Platform, ana faaliyetinin video barındırmak olduğunu ve sosyal medya olarak sınıflandırılmaması gerektiğini savunuyor.

MUAF TUTMA KARARI İPTAL EDİLDİ



Hükümet geçen yıl YouTube’u öğretmenler arasında popüler olduğu için yasaktan muaf tutacağını duyurmuştu. Ancak Facebook, Instagram, Snapchat ve TikTok gibi yasaktan etkilenecek platformlar bu karara itiraz etmişti.



Bu şirketler, YouTube’un da tıpkı kendileri gibi kullanıcı etkileşimi sunduğunu ve içerik önerilerini algoritmalarla yaptığını belirterek, eşit şartlar talep ediyor.



Yeni düzenlemeye göre, 16 yaşından küçüklerin YouTube hesabı açması yasak olacak. Ancak ebeveynler ve öğretmenler, bu platformu çocuklara video göstermek için kullanabilecek.