Avustralya'da 50'den fazla orman yangını çıktı

Avustralya sıcak havanın ve iklim değişikliğinin de etkisiyle çok sayıda orman yangını çıktı. Yapılan açıklamalara göre yangınların bir kısmını kontrol altına alındı ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sidney'in kuzeyinde çıkan yangında 6 ev yandı. Eyaletin kuzey kıyısındaki yangında ise yanan evlerin olduğu biliniyor ancak sayısı hakkında remi bir açıklama yapılmadı.

Goulburn Nehri Milli Parkı'nda çıkan orman yangınlarından biri 20.000 dönümden fazla alanı yaktı. Söndürme çalışmaları sürerken sıcak ve kuru rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar ulaşıyor.