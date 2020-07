Avustralya'da 8 kişi daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Avustralya’da en fazla can kaybı ve yeni vaka artışının yaşandığı Victoria eyaletinde 627, Yeni Güney Galler’de (NSW) 21, Queensland eyaletinde 1 kişinin daha virüse yakalanmasıyla, ülke genelindeki vaka sayısı 16 bin 904’e can kaybı ise 196’ya yükseldi.



Ülke genelinde 4 milyon 164 binden fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 9 bin 758’i iyileşti.



Avustralya’daki toplam 6 bin 434 aktif vakadan 40’ı yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere, 349 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.



VICTORIA'DA 8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, bir günde 627 vatandaşa daha Covid-19 teşhisi konulduğunu ve yaşları 50 ila 80 arasında değişen biri kadın 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Eyaletteki virüs nedeniyle can kaybının 112’ye, hastalığa yakalananların sayısının da 10 binin üzerine çıktığını belirten ve halka yaptığı "evde kalın" çağrısını tekrarlayan Andrews, ‘‘Hayal kırıklığına uğradık, görevlilerin yaptığı denetimlerde 130 evde kurallara uyulmadığını belirlediğimizi duyurmak istiyorum. Evde kalması gereken her dört kişiden birini evde bulmadık’’ ifadelerini kullandı.



Victoria eyaletinde, "geçerli nedenler" olarak belirlenen "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım alma veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkanlara 1652, söz konusu nedenlerle sokağa çıkan ancak maske veya benzeri bir malzemeyle ağız ve burnunu kapatmayanlara 200 Avustralya doları ceza veriliyor.



YENİ ZELANDA'DA YENİ VAKA KAYDEDİLMEDİ



Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 476 kişiye yapılan testlerde Covid-19’a rastlanılmadı.



Ülkedeki toplam 20 aktif vakanın tamamının otellerde karantina altında olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Covid-19'lu hasta bulunmadığını bildirdi.



Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.