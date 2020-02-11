Avustralya'da Aborjinlerin sınırdışı edilmesine mahkeme engeli

Deniz aşırı ülkelerde dünyaya gelen ancak Avustralya'nın yerli kabilelerinin üyesi olan Brendan Thoms ve Daniel Love'ın davasına bakan Yüksek Mahkeme, davacıların lehinde karar verdi.



Avustralya vatandaşlığı taşımasalar bile Avustralya yerlisi olan kişilerin sınır dışı edilemeyeceği kararı, Yüksek Mahkemenin dört üyesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin üç üyesi ise karara karşı oy kullandı.



Avukat Claire Gibbs, mahkemenin kararının ardından 501 gündür göçmen gözaltı merkezinde tutulan müvekkili Thoms'un serbest bırakıldığını belirterek "Brendan her an sınır dışı edilebileceği endişesiyle 500 uykusuz gece geçirdi ve çok şükür sonu geldi." ifadesini kullandı.



Thoms ve Love'ın haksız yere gözaltında tutuldukları için Avustralya hükümetine dava açacağını dile getiren Gibbs, "Bu dava vatandaşlıkla ilgili değil. Kimin buraya ait olduğu, kimin Avustralya yerlisi ve kimin Avustralya toplumunun parçası olduğuyla ilgili. Bundan sonra tanıdıkları ve çok yakın bağları bulunan bir ülkeden gönderilemeyecekler" dedi.



Avustralya hükümeti, 2018 yılında şiddet suçlarından cezaevinde yatan Aborjin Avustralyalı anneden Yeni Zelanda'da doğan Thoms ve Aborjin babadan Papua Yeni Gine'de dünyaya gelen Love'ı sınır dışı etmeye teşebbüs etmişti.



Gunggari kabilesinin üyesi kabul edilen Thoms 6, Kamilaroi kabilesinden Love da 5 yaşından bu yana Avustralya'da yaşıyordu.



Avustralya'da yerli halk nüfusun yüzde 3'ünü oluşturuyor.

