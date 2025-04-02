Avustralya'da alarm! Covid'in yeni varyantı yayılıyor

Avustralya'da Covid-19 virüsünün yeni "LP.8.1" varyantının giderek yayıldığı bildirildi. SBS News'in haberine göre, Avustralya'da ilk olarak Temmuz 2024'te saptanan Covid-19'un yeni "LP.8.1" varyantı gittikçe yayılıyor.



Buna göre "LP.8.1", ülkenin New South Wales (NSW) eyaletinde Covid-19 vakaları arasında en baskın üçüncü varyant haline geldi. "LP.8.1" semptomlarının, dolaşımdaki diğer varyantlara kıyasla "daha şiddetli görünmediği" belirtildi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ocakta, küresel bazda yayılım göstermesi gerekçesiyle "LP.8.1" varyantını "izleme altına aldığını" bildirmişti.



Avustralya'da bu yıl yaklaşık 45 bin yeni Covid-19 vakası kaydedildi ve yaklaşık 260 kişi virüs nedeniyle hastanede tedavi görüyor.