Kanadalı madencilik şirketi RNC Minerals, geçen hafta Kalgoorlie yakınındaki madende bulunan iki kayayı kaplayan altının, en az 4 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı.
Kuvars kayalardan büyük olanın üzerindeki altının miktarının 60 kilogramdan fazla olduğu belirtildi.
"Çok nadir rastlanabilecek bir keşif" olarak nitelendirilen kayaların, açık artırmaya çıkarılması planlanıyor.
Avustralya'da altın kabuk bağlamış dev kayalar bulundu
Anadolu AjansıDünya
Avustralya'da altın kabuk bağlamış dev kayalar bulundu. Altın kaplı kayaların en az 4 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.
Kanadalı madencilik şirketi RNC Minerals, geçen hafta Kalgoorlie yakınındaki madende bulunan iki kayayı kaplayan altının, en az 4 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı.