Avustralya'da aslan saldırısı: Kafesin içinden kadının kolunu kaptı

Avustralya'daki Darling Downs Zoo adlı hayvanat bahçesinde bir kadın, aslan tarafından saldırıya uğradı.

Queensland eyaletinde yer alan hayvanat bahçesinden yapılan açıklamda, 50 yaşındaki kadının, etoburların bulunduğu bölgede hayvan bakıcılarının çalışmasını izlerken saldırıya uğradığı bildirildi.

Pilton kasabasından Brisbane'e helikopterle götürülen kadın ameliyata alındı. Durumunun stabil olduğu belirtilirken bazı medya kuruluşları kadının kolunu kaybettiğini yazdı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, olayın nasıl yaşandığına ilişkin hükümetle birlikte inceleme yürüttüklerini açıkladı. Açıklamada, "Bir hayvan kadının kolunu kaptı ve ciddi şekilde zarar verdi. Aslanın hiçbir aşamada kafesini terk etmediği belirtildi.

Kadının bir çalışan olmadığı ancak hayvanat bahçesi ailesinde çok sevilen biri olduğu, 20 yıldır görevlilerin çalışmalarını izlediği kaydedildi.

Olaydan sonra kapatılan hayvanat bahçesinin yarın yeniden açılması bekleniyor. Açıklamada, "Hayvan kesinlikle uyutulmayacak veya cezalandırılmayacak" denildi.



TÜRKİYE VE PAKİSTAN'DA DA YAŞANDI

Pakistan'ın ikinci büyük kenti Lahor'da önceki gün bir aslan, tutulduğu evden kaçtı. Evin duvarından atlayıp kalabalık sokaktaki insalara saldıran aslan, 3 kişiyi yaraladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde de dün hayvan parkından kaçan aslan, bir kişiyi yaraladı. Saatlerce aranan aslan vurularak öldürüldü.