Avustralya'da bıçaklı saldırı: 5 kişi öldü

Avustralya’nın Sidney kentinde Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı.

Elindeki bıçakla etrafına saldıran bir kişi 5 kişinin ölümüne neden oldu.

Olay yerine gelen polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Polis tarafından vurulan saldırgan öldü. Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi.

Alışveriş merkezinde büyük paniğe neden olan olan olayın ardından binlerce kişi de tahliye edildi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Haber sitesine göre, saldırının ardından kalabalık alışveriş merkezinde polis operasyonu başlatıldı. Bölgede terör şüphesiyle alarma geçildi.



Reuters'a konuşan iki görgü tanığı, silah seslerinin de duyulduğunu aktardı. Görgü tanıklarından biri, bir kuyumcuya sığınmadan önce yerde yatan yaralı bir kadın gördüklerini söyledi.



Eyalet polisi, bir polis operasyonunun sürdüğünü ve insanların bölgeden tahliye edildiğini söyledi ancak olaya dair daha fazla ayrıntı vermedi.



Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda alışveriş merkezinden kaçan kalabalıklar, polis arabaları ve acil servislerin bölgeye akın ettiği görüldü.