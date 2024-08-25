Avustralya'da bıçaklı saldırı: Biri polis dört kişi yaralandı

Avustralya'nın başkenti Sidney'de bu sabah meydana gelen bıçaklı saldırıda aralarında bir polisin de bulunduğu dört kişi yaralandı.

Polis, bunun, ülkenin en büyük kentinde bu yıl yaşanan bir dizi bıçaklı saldırının sonuncusu olduğunu söyledi.



Açıklamada, olay yerinden kaçan bir adamın gözaltına alındığı belirtildi.

Yeni Güney Galler eyaleti Polis Bakanı Yasmin Catley, Sidney'deki insanlara yönelik devam eden bir tehdit olmadığını söyledi.



Polis, güneydeki Engadine banliyösünde başka bir araçla çarpışan bir arabada “aile içi” bir olayın ardından meydana gelen saldırıda kimsenin ölmediğini kaydetti.



Polis müfettişi Donald Faulds, televizyonda yayınlanan bir basın toplantısında saldırganın “maket bıçağı olduğuna inandıkları bir aletle silahlanmış olduğunu” ifade etti.

5 milyon nüfuslu Sidney'de bu yıl yaşanan bıçaklı saldırılar, Yeni Güney Galler hükümetini bıçak yasalarını sertleştirmeye sevk etti.

Eyalet parlamentosu haziran ayında, polise alışveriş merkezlerinde, spor salonlarında ve toplu taşıma istasyonlarında arama izni olmadan insanları kontrol etmek için elektronik metal tespit tarayıcıları veren yasaları kabul etti.



Nisan ayında Sydney'in Bondi bölgesindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen bıçaklı saldırıda altı kişi ölmüş ve 12 kişi yaralanmıştı.