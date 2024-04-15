Avustralya'da bıçaklı saldırı: "Özellikle kadınları hedef aldı"

Avustralya'da bir alışveriş merkezinde altı kişiyi ölümcül şekilde bıçaklayan adamın özellikle kadınları hedef almış olabileceği ortaya çıktı.



Polis, saldırganın babasının, oğlunun akıl hastalığıyla ilgili uzun geçmişini ve kadınlarla ilgili hayal kırıklıklarını anlattığını aktardı.



ÖLEN 6 KİŞİDEN 5'İ KADIN



40 yaşındaki Joel Cauchi, cumartesi günü elinde büyük bir bıçakla kalabalığa saldırdı. Öldürdüğü altı kişiden beşi ve yaralanan 12 kişinin çoğunluğu kadındı.



Saldırgan, alışveriş merkezinde bir kovalamacanın ardından beşinci katta polis memuru Amy Scott tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.



Saldırganın babası Andrew Cauchi, gazetecilere verdiği demeçte, bu haber karşısında yıkıldığını ve oğlunun uzun bir akıl hastalığı geçmişine sahip olduğunu ve kadınlara karşı hayal kırıklıkları yaşadığını söyledi.

Avustralya'da bıçaklı saldırı: 6 kişi öldü Haberi Görüntüle "KIZ ARKADAŞ İSTİYORDU AMA SOSYAL BECERİSİ YOKTU"



The Australian gazetesinin haberine göre baba Andrew Cauchi oğlunun akıl sağlığı için, "Bir kız arkadaş istiyordu ve hiçbir sosyal becerisi yoktu ve aklı başından gitmişti" ifadelerini kullandı.



Andrew Cauchi, Joel geçen yıl kendisini ziyaret ettiğinde üzerinde beş tane çakı bulduğunu söyledi.



ÖLDÜRÜLEN TEK ERKEK BİR MÜSLÜMAN



Polis, saldırının arkasındaki nedenin terör olduğuna dair hiçbir belirti bulunmadığını aktardı.



Saldırı sırasında öldürülen tek erkek, mensubu olduğu Avustralya Müslüman Ahmediye Cemaati'ne göre geçen yıl Pakistan'dan mülteci olarak Avustralya'ya gelen 30 yaşındaki güvenlik görevlisi Faraz Tahir'di.



Yetkililer ayrıca altıncı kurbanın ülkede eğitim gören Çin uyruklu Yixuan Cheng olduğunu tespit etti.

Avustralya'da bıçaklı saldırı: Saldırganın kimliği belirlendi Haberi Görüntüle 12 MİLYON DOLARLIK ADLİ SORUŞTURMA



Yeni Güney Galler hükümeti Pazartesi günü saldırıyla ilgili 12 milyon ABD doları değerinde bağımsız bir adli soruşturma başlatılacağını duyurdu.



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