Avustralya'da boğa köpekbalığı saldırısında bir kişi öldü

Köpekbalığı saldırısı, Avustralya'nın başkenti Sidney'in 250 kilometre kuzeyindeki Crowdy Körfezi'nde sabahın erken saatlerinde gerçekleşti.

Saldırıya uğrayan çiftte kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Adamın ise bacaklarından ciddi bir şekilde yaralandığı öğrenildi.

Saldırının ardından yaralanan adamı, yoldan geçen bir vatandaşın yaptığı turnike sistemi hayatta tuttu. Sağlık görevlilerinin yaptığı açıklamada bu cesaret gösterilen davranış büyük kahramanlık denildi.

Eylül ayında, Sidney'in popüler bir plajında ​​büyük beyaz bir köpekbalığı bir sörfçüyü parçalayarak öldürdü. Bu verilere rağmen Avusturalyalılar kıyı şeritlerine olan ziyaretlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

BOĞA KÖPEKBALIĞI

Olayda saldıran köpekbalığının türü boğa köpekbalığı olarak tahmin ediliyor.

Yetkililer, derin deniz yırtıcı balıklarının en ölümcül türlerinden biri olan boğa köpekbalığının saldırıya karışmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

Boğa köpekbalıkları, kıkırdaklı balıklar arasında tatlı ve tuzlu su arasında hareket edebilen tek türdür ve bu sayede çok uzun mesafeler yüzebilirler.

Boyları 2,3 metreye kadar uzayabilen bu köpekbalıkları, büyük beyaz köpekbalığı ve kaplan köpekbalığıyla birlikte Avustralya'da okyanus sakinlerini ısırma olasılığı en yüksek olan köpekbalığı türleri arasındadır.